'Wij worden de Europese circulaire koploper'

De circulaire bouweconomie komt eraan. De Rijksoverheid hebben de doelstelling geopperd om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Twee decennia later hergebruiken we alle materialen die de bouw ingaan. Duurzaam Gebouwd spreekt director sustainability Bauke Geuzebroek van Knauf over hoe het bedrijf wil aansluiten op deze doelen: “We willen in 2045 CO 2 -neutraal zijn en al onze relevante producten van levenscyclusanalyses voorzien.’

We proeven in gesprek met Bauke een vurige overtuiging, die vooruitblikt op de (nabije) toekomst: “Knauf wil de circulaire koploper van Europa worden op het gebied van recycling en duurzame producten. Dat betekent zoveel mogelijk materialen en verpakkingen recyclen en hergebruiken. In sommige van onze producten kun je dat nu al zien, zoals het hybride circulaire wandsysteem. Vanaf volgend jaar introduceren we jaarlijks minimaal één circulaire innovatie. Die innovaties spelen in op actuele marktvragen, zoals de wens om een hoog percentage biobased materialen in gebouwen op te nemen. We letten op de marktvraag en nemen zelf het voortouw voor innovatie, om daarnaast op huidige en toekomstige wet- en regelgeving in te spelen.”

Brede aanpak

De uitdaging om producten herbruikbaar en losmaakbaar te maken is niet voor iedere leverancier eenvoudig. Hoewel gips oneindig te recyclen is, geldt dat niet altijd voor andere producten. Zo legt Bauke uit dat producten uit de natte afbouw lastiger te recyclen zijn dan de droge variant: “Als je het aan elkaar plakt is het lastig uit elkaar halen. Daarom staat demontabel bouwen, onderbouwd met een circulariteitsindex, aan de basis van ons productontwikkelingsproces. Ook kijken we naar alternatief materiaalgebruik.” Bauke licht toe dat het gaat om een brede aanpak, die onder andere invulling geeft aan de aanscherping van de MilieuPrestatie Gebouwen-eis (MPG) van 0,8 naar 0,5 in 2025 en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). “Met onze ontwikkelingen vullen we de wens in om hieraan te voldoen en doelstellingen te overtreffen. Zelf stelden we ook doelen die ambitieus zijn, zoals het in 2045 vrij zijn van CO 2 . Ik voorzie dat samenwerkingen de sleutel worden om deze doelstellingen te halen.”

Cirkel rondmaken

Dat belang blijkt wel uit de partnerships met Madaster, Prezero en New Horizon, zo legt Bauke uit. “We voorzien de markt van goede en complete informatie in BIM. We willen een productportfolio waarin zoveel mogelijk producten ontwikkeld zijn met een circulariteitsindex, LCA-onderbouwen, met zoveel mogelijk biobased materialen. Om de cirkel rond te maken moeten de reststromen gips terugkomen bij ons.” Dat is volgens hem niet alleen een uitdaging die bij Knauf ligt, maar voor de complete keten. “We besteden de komende tijd dan ook veel aandacht aan de afstemming met partijen die bijdragen aan circulaire processen. We gaan het gesprek aan om producten en processen nóg toekomstbestendiger te maken. Daarvoor hebben we al onze keten- en samenwerkingspartners hard nodig en nodig ik uit om hierover met ons in gesprek te gaan.”