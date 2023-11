<span>Krachtenbundeling voor circulair cement</span>

Een bundeling van krachten zorgt voor de productie van circulair cement in Noord-Holland. Heidelberg Materials en Urban Mine, de fabriek van Rutte Groep in Zaandam, werken hiervoor samen. Oud beton wordt ontleed in schoon grind, schoon zand en een fijne cementfractie. Die fractie wordt ingezet als bestanddeel van nieuw cement, verwerkt als nieuw beton.

Volgens Urban Mine is er sprake van een primeur, omdat slooppuin gerecycled wordt tot originele componenten voor beton: grind, zand en een cementrijke fijne fractie. Die wordt ‘bevrijd’ uit het beton en krijgt de naam ‘Freement’. Het breken van het beton gebeurt in de fabriek van Rutte Groep, met een recyclemaximum van 400.000 ton slooppuin per jaar.

Hoogwaardig hergebruik

René Rutte, directeur en oprichter van Urban Mine, vertelt over laag- versus hoogwaardig hergebruik van materiaal: “Tot nu toe wordt betonpuin veelal op een klassieke manier gebroken tot kleine brokjes, die eindigen als fundering onder wegen. Nu zijn we in staat om uit oud beton Freement vrij te maken, samen met de originele zand- en grindfractie. Hierdoor zetten we het opnieuw in als volwaardige grondstof, geen afvalproduct.”

Cirkel rond maken

Het Freement wordt op industriële schaal verwerkt tot een nog duurzamer hoogovencement in de fabriek van Heidelberg Materials in IJmuiden. Uiteindelijk krijgt het ook een plek in nieuw beton, zodat de cirkel volledig rond is. Frank W. Kraaijenbos van Heidelberg Materials IJmuiden: “We zijn erin geslaagd om de cementfracties uit het beton te halen en deze opnieuw in nieuw cemente te gebruiken. We zijn ervan overtuigd dat we met deze innovatie opnieuw een grote stap zetten om onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen om te zetten in realiteit.”