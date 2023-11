Nieuwe standaard: terugnamegarantie voor keramisch gevelsysteem

Na de ontwikkeling van de levenscyclusanalyse (LCA) voor A-Brick twee jaar geleden stak Aberson tijd en geld in het verbeteren van het product. Ondertussen is de merkgebonden informatie ondergebracht in de Nationale MileuDatabase (categorie 1) en wordt met een terugnamegarantie duidelijk dat er veel vertrouwen is in het product. We spreken Gerard Bosman, die ons met passie vertelt over de laatste stand van zaken.

Als we binnenkomen bij de vestiging van Aberson in Zwolle staan de schijnwerpers al snel op A- Brick. Meteen bij binnenkomst aan de rechterhand in de showroom staat de circulaire oplossing opgesteld. Niet nieuw, wel vernieuwd: we besteedden er eerder al vanuit Duurzaam Gebouwd aandacht aan: een geventileerd keramisch gevelsysteem waarbij je de steenstrips in metalen cassettes klikt. “Zonder lijm of mortel”, geeft Gerard aan. “We zien dat A-Brick bij architecten in trek is. Dat heeft verschillende redenen. Zo is er sprake van 75% minder klei en kun je een lichtere constructie en een groter bewoonbaar oppervlak maken. Daarnaast zien we dat de duurzaamheidscomponent steeds belangrijker wordt. Dat ligt aan groeiende bewustwording over het thema en steeds scherpere wet- en regelgeving.”

Hij doelt onder andere op de verscherping van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) van 0,8 naar 0,5 in 2025. “Je ziet dat steeds meer ontwerpers en ook houtbouwers zich sterk richten op dit onderwerp. Vanuit intrinsieke motivatie, om het goede te doen. Maar ook omdat ze anticiperen op de scherpere wet- en regelgeving. We spelen daarop in door de circulaire eigenschappen van onze producten zoveel mogelijk te duiden.”

Toepassing van A-Brick in Renswoude

Inzichten en verbeterpotentieel

Een belangrijk vertrekpunt daarvoor is onderbouwing, de bewijslast. Die vinden we in een levenscyclusanalyse (LCA) van A-Brick. “Die hebben we twee jaar geleden laten berekenen . Het heeft ons ook tot nieuwe inzichten gebracht en verbeterpotentieel blootgelegd. Daardoor maken we nu andere keuzes. We maken gebruik van de grondstof staal en deze halen we nu uit een andere fabriek. De fabricage ervan verloopt dankzij de toepassing van duurzame energie en het percentage hergebruikte plaatmateriaal is 80 procent. Ook laten we versneld een nieuwe LCA maken, in het tweede kwartaal van 2024, waarmee we deze verbeteringen bewijzen. De huidige LCA staat nu in de NMD, waar architecten en bouwers oplossingen selecteren met een zo laag mogelijke milieu-impact.”

Vertrouwen in kwaliteit

Om duidelijk te maken dat zijn organisatie in het product en de circulaire eigenschappen gelooft, legt Gerard de nadruk op de terugnamegarantie. “We bieden aan om de producten weer terug te nemen. Dat zorgt in eerste instantie al voor vertrouwen bij je opdrachtgevers, omdat je hiermee verkondigt dat je vertrouwen hebt in de kwaliteit en de herbruikbaarheid van je product. Je neemt het immers op een bepaald moment weer terug. Het gaat terug je keten in, en zorgt voor zo hoogwaardig mogelijk hergebruik. Ik hoop en verwacht dat meer partijen gebruikmaken van de terugnamegarantie, maar het vraagt wel een andere manier van denken.”

Gerard Bosman, Aberson: "De producten gaan terug je keten in en je zorgt voor een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik."

Secundaire grondstoffen

Die verandering wakkert aan door onder andere de EU Taxonomie, een systeem dat bedrijven toetst op investeringen en duurzame activiteiten. Dat sluit weer aan op doelstellingen om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken. Gerard ziet liever dat die ambitie al eerder invulling krijgt: “Secundaire grondstoffen toepassen wordt de standaard en daarom zetten wij daar actief op in. Dat doen we door het toepassen van A-Brick actief te promoten en te laten zien hoe eenvoudig het is om het product onder te brengen in een gebouw.”

Ontwerpen voor demontage

En ook weer los te koppelen, zo blijkt. We lopen met Gerard mee, die naar de showroom van Aberson loopt en de eenvoud van demontage laat zien. Hij neemt een soort grijper te hand en laat zien hoe makkelijk het is om de steen van een muur te halen. Lachend: “We willen niet te hoog van de toren blazen, want het is niet echt ingewikkeld. Maar we ontwikkelden een gereedschap waarmee je niet alleen stenen aanbrengt maar ook de mogelijkheid hebt voor demontage. En iedereen kan ermee werken. In de sector zien we de vraag stijgen naar oplossingen die inspelen op het ontwerpen voor demontage.”

Hoogwaardig hergebruik

De ontwikkeling van deze tool is niet het enige dat Gerard de laatste tijd bezighoudt. Hij is ook gestart met het inzamelen van keramische materialen voor de kringloopsteen . “Denk aan kop en schotels. Dit soort producten worden normaal gesproken laagwaardig hergebruikt. Het hergebruikte materiaal belandt onder het asfalt en dat is het dan. Wij willen ervoor zorgen dat het materiaal ingezameld wordt en op een hoogwaardige manier wordt toegepast, door het als secundair materiaal in te zetten.” Hoewel hij niet verlangt van lokale overheden om dit soort materiaalstromen zelf in kaart te brengen en te coördineren, vraagt hij wel voorspelbaarheid in beleid over circulariteit. “Dat is voor ondernemers van groot belang. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn en dan het beste beentje voor zetten.

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: Aberson