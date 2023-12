‘Boven het maaiveld’: MPG 0,4, groendaken en hergebruik materialen

KlokGroep lanceerde de duurzaamheidsvisie ‘Boven het maaiveld’, met diverse uitgangspunten binnen onderwerpen als circulair bouwen en duurzame energievoorziening. In dit artikel duiken we in deze nieuwe standaard en lichten we een aantal overtuigingen uit.

In de Duurzaamheidsvisie ‘Boven het maaiveld’ staan diverse uitgangspunten voor projecten, binnen onderwerpen als ‘Anders omgaan bestaande bouw’ en ‘Circulair bouwen’. Om de standaard concreet te maken zijn per thema praktijkvoorbeelden opgenomen. Thijs Pleijhuis, manager duurzaamheid van KlokGroep illustreert: “De standaard is een streven dat vaak scherper is dan de wettelijke eis. We gebruiken het als basis om projecten aan te vliegen.”

Zoveel mogelijk hergebruiken

Binnen het eerste onderwerp ‘Anders omgaan bestaande bouw’ geeft KlokGroep aan dat er altijd een afweging moet plaatsvinden of gebouwen gesloopt moeten worden. “Transformeren, renoveren of optoppen zijn belangrijke manieren om het woningtekort in Nederland op te lossen”, geeft Thijs aan. “Je reduceert de uitstoot van schadelijke broeikasgassen door bestaande structuren en materialen te maximaliseren. Dit komt onder andere terug bij ABN AMRO-kantoren waarbij zoveel mogelijk materialen zijn hergebruikt. Denk aan wanden voorzien van hergebruikt gips, wandbekleding van oude houtpallets en opnieuw inzetten van bestaande systeemplafonds.”

Geen toekomstmuziek

Ook wordt in de duurzaamheidsvisie aandacht besteed aan het thema circulair bouwen. De standaard voor KlokGroep wordt hier als volgt omschreven: elk gebouw heeft een BCI [Building Circularity Index, red.] van minimaal 0,4 en krijgt een materialenpaspoort, met minimaal een FSC of PEFC-mix van 70%. In 2030 is de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) voor alle gebouwen maximaal 0,4. Volgens Thijs is dit geen toekomstmuziek: “We realiseren nieuwbouwprojecten nu al conceptmatig. Vaak worden woningen prefab geproduceerd en stekkerklaar naar de bouwplaats getransporteerd. De wanden en het dak zijn houtskeletbouwelementen en de vloeren van Cross Laminated Timber (CLT). Hierdoor plaatsen we bouwblokken in tien dagen.”

Nieuwe standaard

Je leest daarnaast over de nieuwe standaard rondom klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en duurzame energievoorziening. Zo krijgen platte daken van alle grondgebonden woningen extensieve groendaken en wordt bij iedere ontwikkeling een ecoloog betrokken om de biodiversiteit in kaart te brengen. “Op het vlak van energievoorziening zorgen we dat alle grondgebonden woningen energieneutraal zijn en worden alle gestapelde woningbouw gebruikt voor minimaal 60% hernieuwbare energie.”

Samen aan de slag

Hoewel de standaard een document is dat door KlokGroep is opgesteld, is het volgens Thijs geen individuele opgave: “We kunnen alleen het verschil maken als we het samen doen, met andere bouwers en ontwikkelaars, met leveranciers en opdrachtgevers en met de overheid. Vandaar dat we er nu mee naar buiten treden.”