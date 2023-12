'Productie circulair kalkzandsteen kan fors toenemen'

De omgevingsdienst van Friesland (FUMO) erkende gerecycled kalkzandsteengranulaat officieel als grondstof. Eerder werd het granulaat, gemaakt van kalkzandsteenpuin, gezien als afval. Nu de status ‘einde-afval’ is, kan de productie en gebruik van circulair kalkzandsteen toenemen.

De stap is noodzakelijk om naar een volledig circulair economie te komen in 2050, want hiermee wordt de inzet van primaire grondstoffen voorkomen. Initiatiefnemers van de aanvraag waren brancheverenigingen VNK, BRBS Recycling, Calduran, Visser ATR en GP Groot, die constateerden dat kalkzandsteenpuin geschikt is voor hoogwaardige recycling.

Beperkingen wegnemen

Jaap Jilderts van Visser ATR illustreert over de secundaire grondstof: “De productietechnische eigenschappen en milieuhygiënische kenmerken zijn hetzelfde als die van originele kalkzandsteen. Daarom zijn we met de productie gestart, maar kwamen we bij de verwerking van het circulair kalkzandsteengranulaat in aanraking met regelgeving. Door diverse instanties werd de gerecyclede grondstof nog als afval gezien, waardoor we deze beperkt mochten vervoeren en aanleveren.”

Toenemende vraag

Dit zorgde voor vertraging bij de productie van circulaire kalkzandsteenelementen. Daarover voegt Hans Verkleij van Calduran toe: “Nu kunnen we onbeperkt circulaire kalkzandsteenelementen zoals Caldubo produceren. Om daarmee te voldoen aan de toenemende vraag vanuit de bouwsector. Samen sluiten we de keten en zorgen we ervoor dat kalkzandsteenpuin weer opnieuw wordt toegepast.”

Boost

Naar verwachting krijgt het gebruik van secundaire grondstoffen in de kalkzandsteenindustrie een boost dankzij de einde-afval status. Om kalkzandsteenpuin hoogwaardig te recyclen moeten bouw- en sloopbedrijven het puin scheiden op de bouwplaats, zonder vervuiling als bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Dat vraagt om een andere manier van afvalinzameling.

Beeld: Erik Boschman Fotografie