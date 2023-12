Biobased bouwmaterialen voor Horizon-woonconcept

Voor het telen en toepassen van biobased bouwmaterialen van vezelhennep in Friesland start Heijmans een proef. Hiermee wil het bouwbedrijf onderzoeken of de teelt als bedrijfsmodel dient in de agrarische sector. De samenwerking hiervoor is gestart met een agrariër uit de gemeente De Fryske Marren en bedrijf GreenInclusive.

Samen met GreenInclusive en de agrariër keek Heijmans of de teelt van natuurlijke grondstoffen mogelijk is. De agrariër is nieuwsgierig naar het duurzame gewas en wil de teelt komend jaar in zijn bedrijf integreren. Dankzij de samenwerking tussen Heijmans en GreenInclusive is er een garantie op afname van 6,5 hectare aan grondstoffen.

Horizon-woonconcept

GreenInclusive zorgt voor de teeltbegeleiding en de verwerking van de grondstoffen tot biobased bouwmaterialen zoals isolatie- of plaatmateriaal. Heijmans neemt de eindproducten af voor het Horizon-woonconcept en de woningen worden gebouwd in het nabijgelegen Heervenveen, in de houtskeletbouwfabriek van Heijmans.

Onderdeel van duurzaamheidsbeleid

De proef is voor Heijmans onderdeel van het duurzaamheidsbeleid, dat voor minder uitstoot van schadelijke broeikasgassen moet zorgen. Harwil de Jonge van Heijmans zegt hierover: “Ons doel is om in 2030 met al ons werk een positieve impact te maken voor de Aarde. We zetten tegen die tijd uitsluitend duurzame oplossingen en werkmethoden in om actief bij te dragen aan een beter klimaat. Heijmans helpt pachtende agrariërs om het bedrijf te verduurzamen. We ondersteunen toekomstbestendige landbouw, het herstel van de natuur en bijdrages aan een leefbare toekomst.”

Vestigingsplaats bepalend

Biobased bouwmateriaal van vezelhennep is niet nieuw. Het experimenteren door vrijwel alle stappen in de keten in eigendom te hebben is een bredere aanpak dan simpelweg elders de grondstoffen inkopen. De vestigingsplaats van de Heijmans fabriek was bepalend voor de keuze om te telen in de buurt. Zo vermindert Heijmans de benodigde vervoersbewegingen van het bouwmateriaal.

Op de foto: Agrariër Hooijer (midden) tekent de overeenkomst voor de proef met vezelhennep met Harwil de Jonge (Heijmans, links) en Marthijs Roorda (GreenInclusive, rechts)