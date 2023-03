Voortrekkersrol met recyclebare stelkozijnprofielen

VKG Keurmerk, de branchevereniging voor kunststof kozijnen, heeft met RecyStel een nieuwe partner die met de productie van recyclebare stelkozijnprofielen een voortrekkersrol vervult. Deze profielen zijn duurzamer dan hout, aldus RecyStel.

Een stelkozijnprofiel is een lat (of frame) die in de muuropening (spouw) van een gebouw wordt aangebracht en zo de verbinding vormt tussen de buiten- en binnenmuur. Dankzij het stelkozijnprofiel zit het uiteindelijke montagekozijn veel steviger in de spouw en worden beschadigingen voorkomen. Doordat het montagekozijn niet in de spouw is verankerd, is er minder kans op scheuren in en schade van de binnenmuur. Bovendien wordt het risico op loskomen van het kozijn slim ondervangen. De belangrijkste functie van het stelkozijnprofiel is echter om een goede en duurzame kierdichting en wind- en waterdichtheid te garanderen en om tocht in de spouwmuur te voorkomen.

95% gerecyclede materialen

Recystel bestaat ruim twintig jaar en richt zich met stelkozijnprofielen uit gerecycled kunststof op de Nederlandse bouwindustrie. Deze stelkozijnprofielen worden in Nederland geproduceerd en bestaan voor meer dan 95% uit gerecyclede materialen, afkomstig uit oude, gedemonteerde kozijnen, reststukken en zaagafval. Het ‘donormateriaal’ betreft hoogwaardig PVC dat volledig vrij is van weekmakers. Hierdoor zijn de profielen duurzamer dan hout, aldus RecyStel.

Verder is kunststof, in tegenstelling tot hout, niet vatbaar voor weersinvloeden. Het kunststof materiaal neemt geen vocht op, rot of schimmelt niet en ook kromtrekken of torderen (verdraaien) is niet aan de orde. Door het gebruik van een speciaal soort schuimgas kunnen de stelkozijnprofielen van RecyStel even eenvoudig worden verwerkt als hout. Het schuimgas zorgt daarnaast voor een erg goede thermische isolatie. Met een U-waarde van 0,38 W/m²K zijn de thermische isolatieprestaties zelfs tot 40% beter dan standaard kunststof. Dat maakt RecyStel stelkozijnprofielen erg geschikt voor passiefhuisconstructies, Nul-op-de-Meterwoningen en (B)ENG-projecten. De stelkozijnprofielen van RecyStel zijn verder eenvoudig en snel te monteren en hebben een zeer lange levensduur, een hoge restwaarde én een aantrekkelijke prijs. Zeker in vergelijking met de actuele houtprijzen.

Zekerheden

Om een betrouwbare werking, uitstekende stabiliteit en lange levensduur van ramen, deuren en kozijnen te garanderen, moeten alle factoren kloppen. Van ontwerp tot productie, montage en afwerking en van raam tot deur, kozijn, stelkozijn, afdichtingen, glas en beslag. Samenwerking binnen de keten is hiervoor essentieel. De branchevereniging voor kunststof kozijnen, VKG Keurmerk, ondersteunt hierin en telt inmiddels meer dan 120 leden en partners die de kwaliteit borgen, actief kennis opdoen en delen. Met nu dus ook RecyStel als partner.

VKG schrijft voor dat stelkozijnprofielen voldoende sterk, stijf en duurzaam moeten zijn om optredende belastingen volgens de NEN-EN-1990 en 1991 duurzaam te kunnen afvoeren. Daarnaast moet het stelkozijnprofiel een vlakke, haakse en ‘scheluwvrije’ aansluiting van de VKG-gevelelementen mogelijk maken. De RecyStel stelkozijnprofielen voldoen hieraan en zo biedt het ketenkeurmerk consumenten en bedrijven extra zekerheden bij de aanschaf van kunststof kozijnen. Met garantie van de kwaliteit, plaatsing en duurzaamheid van de geleverde producten in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

Alleen bedrijven - fabrikanten, leveranciers en verwerkers van kunststof kozijnen - die aan alle VKG kwaliteitseisen voldoen, kunnen VKG Keurmerklid of VKG Keurmerkpartner worden. Bovendien worden monteurs, keurmeesters, werkvoorbereiders en verkoopmedewerkers uitgebreid geschoold. RecyStel ondersteunt de missie en visie van VKG Keurmerk - duurzame kwaliteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid - volledig. En met de productie van 100% recyclebare stelkozijnprofielen neemt Recystel zelfs een voortrekkersrol in, aldus VKG Keurmerk.

Bel voor meer informatie met Sandy Bergkamp (RecyStel), 088-9722500, of mail naar info@recystel.nl.

Bron: VKG Keurmerk / RecyStel

Foto: Albert Zegelaar (VKG Keurmerk, links) en Theo van Gorkom (RecyStel)