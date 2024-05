Bespaart bouwen op bestaande fundering CO2-uitstoot?

Veilig en volgens normen bouwen is in Nederland de standaard, maar speelt die norm parten als de bouw- en vastgoedsector voor circulariteit en klimaatneutraliteit gaat?

"Zo vervangen we met gemak betonnen paalfunderingen, terwijl hergebruik vaak een veel duurzamere optie is", geeft Ton Berendsen van Fugro aan. "De productie van nieuwe funderingspalen kost veel energie, grondstoffen en dus CO 2 -uitstoot. Hergebruik zorgt voor een flinke besparing hierop. Ook scheelt het in bouwtijd en kosten: hergebruik van funderingspalen is vaak goedkoper dan het plaatsen van nieuwe palen. Verder heb je minder afval; door hergebruik komt er minder puin vrij."

Of een fundering geschikt is, hangt volgens Ton af van veel factoren, zoals de soort paal, de lengte, de diameter en de conditie. Hij vervolgt: "Met moderne technieken kunnen we de kwaliteit van de palen nauwkeurig bepalen. Is de paal in orde, dan kan deze worden geïntegreerd in het nieuwe ontwerp. Er zijn al enkele voorbeelden van bruggen en gebouwen waarbij bestaande funderingen opnieuw worden ingezet. Een goed voorbeeld is The Frame Building in Amsterdam: bij dit gebouw werden 28 van de 50 funderingspalen hergebruikt. Dit bespaarde veel geld en CO 2 -uitstoot. Datzelfde geldt voor een viaduct over de A9, waar maar liefst 208 funderingspalen van een oude brug werden hergebruikt."