HNN, CSRD en QCi berekenen met GPR Materiaal

Sturen op korte termijn CO2-uitstoot? Rapportageplichtig voor CSRD? Rekenen aan circulariteit met Het Nieuwe Normaal (HNN)? Met GPR Materiaal kan het nu allemaal, met een simpele werkwijze: de basis is een MPG-berekening. Verrijk deze met enkele aanvullende gegevens en de resultaten voor HNN, CSRD en QCi rollen eruit. In dit artikel lees je per onderdeel een toelichting.

Eenduidige taal

HNN is een eenduidige taal met haalbare én ambitieuze circulaire prestaties voor de bouwsector, ontwikkeld op initiatief van Cirkelstad. “Als partner van Cirkelstad draagt W/E adviseurs graag bij aan een sectorbrede harmonisatie en daarom zijn we trots dat GPR Materiaal is aangesloten op HNN”, reageert W/E adviseurs.

GPR Materiaal geeft hier op eenvoudige manier invulling aan. Zo loopt de berekening van losmaakbaarheid, herkomst materialen en hergebruikpotentie mee met de MPG-berekening, door gebruik te maken van forfaitaire getallen, die automatisch meeschalen met de dimensies van een product. Voor een groot deel van de in de Nationale MilieuDatabase (NMD) opgenomen producten is deze informatie nu al beschikbaar, de overige producten volgen binnenkort. Voor wie specifieker wil rekenen, komt W/E adviseurs binnenkort met de mogelijkheid om op productniveau de standaardwaarden te overschrijven.

CSRD

Eenvoudig gegevens verzamelen voor CSRD-rapportages kan nu met GPR Materiaal. Met slechts enkele handelingen zijn de scope 3-emissies van een nieuwbouwproject te berekenen en te exporteren. GPR Materiaal berekent nu de indicatoren voor categorie 1 (ingekochte goederen en diensten), 4 (upstream transport en distributie), 11 (gebruik van verkochte producten) en 12 (end-of-life behandeling van verkochte producten).

Dit maakt het mogelijk om al in het ontwerpstadium nauwkeurig te rapporteren over de emissies die verderop in de keten plaatsvinden. Dit maakt het voor CSRD-plichtige bedrijven gemakkelijk om hun scope 3 emissies in beeld te brengen. Het is goed om hierop voorbereid te zijn. Omdat het verzamelen van deze data over alle projecten heen een tijdrovende en foutgevoelige klus kan zijn, ontwikkelen we een functionaliteit waarmee alle benodigde data digitaal en geautomatiseerd wordt ontsloten.

Quick Carbon indicator (QCi)

De Quick Carbon indicator (QCi) geeft inzicht in de korte termijn CO 2 -uitstoot en is daarmee een waardevol sturingsinstrument voor onder meer ontwikkelaars, woningcorporaties en bouwers. “Sturen op alle milieueffecten over de gehele levenscyclus, zoals met de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), geeft onvoldoende inzicht in hoe je op korte termijn de CO 2 -uitstoot kan verlagen”, geeft W/E adviseurs aan. “Daarom is de Quick Carbon indicator ontwikkeld. Deze rekenmethode stuurt integraal op de te verwachten materiaalgebonden én operationele CO 2 -uitstoot, met de nadruk op de periode tot 2040. De Quick Carbon indicator is géén nieuwe rekenmethode, maar geeft de resultaten van bestaande methoden op een andere manier weer. Met de focus op de korte termijn zit de QCi in tussen de GWPa (uitstoot bouwfase) en Whole Life Carbon (lange termijn).”

DGBC en NEPROM zijn de initiatiefnemers van de ontwikkeling van de Quick Carbon indicator. Het rekenmodel, de rekentool en het achterliggende rapport zijn opgesteld door Stichting W/E adviseurs in samenwerking met Copper8 en NIBE. Daarbij zijn verschillende marktpartijen geconsulteerd, waaronder ontwikkelaars AM, BPD, Dura Vermeer, Heijmans, Synchroon en Trebbe, evenals Aedes, vereniging voor woningcorporaties.

Heb je vragen over het berekenen van HNN, CRSD of QCi in GPR Materiaal? Neem dan contact op met Rogier Wolf, productmanager van GPR Software.