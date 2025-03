Reken je MPG door naar HNN

Wil je weten hoe jouw project scoort op de circulaire standaarden van Het Nieuwe Normaal (HNN)? Tijdens de Week van de Circulaire Economie (17 tot 22 maart 2025) biedt W/E adviseurs je de kans om kosteloos jouw MPG-berekening om te zetten naar de HNN-indicatoren, waarmee je direct inzicht krijgt in de circulariteit van je project.

Sneller inspelen op eisen

HNN is de toonaangevende, gedragen standaard voor circulariteit in de bouw, ondersteund door bedrijven en gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en het G40-stedennetwerk. Het wordt steeds vaker als wens in aanbestedingen en projecten opgenomen. Door nu te testen, ben je niet alleen voorbereid op de toekomst, maar krijg je concrete inzichten waarmee je jouw projecten verder kunt verduurzamen en sneller kunt inspelen op toekomstige eisen.

Wat je kunt verwachten

Gratis doorrekening van jouw MPG naar HNN – ontdek direct hoe circulair jouw project is en hoe je dit kunt verbeteren;

Live Q&A-sessies elke werkdag van 14:00 – 15:00, waarin je al je vragen over HNN, MPG en GPR Software kunt stellen aan onze experts. Deelnemen kan via deze link

Meer dan een berekening – naast de gratis MPG-naar-HNN doorrekening deelt W/E adviseurs ook de vragen en antwoorden van de live sessies op de website.

Meedoen

Stuur een mail naar W/E adviseurs om je aan te melden, in verband met het maximum aantal berekeningen; Na bevestiging van jouw deelname laat W/E adviseurs je weten hoe je de gegevens aanlevert; W/E adviseurs rekenen het door naar de HNN-indicatoren; Ontvang binnen enkele dagen een persoonlijk rapport en bespreek dit met een expert om direct aan de slag te gaan.

De beschikbare plaatsen zijn beperkt. Zorg ervoor dat je jouw aanmelding snel indient om deze gratis doorrekening te krijgen en jouw project te toetsen aan de nieuwste circulaire standaard! Direct meedoen? Neem dan contact op met Richard om je aan te melden.

Meer leren?

Wil je naast deze doorrekening ook dieper ingaan op circulair bouwen en de toepassing van HNN? We bieden verschillende cursussen aan over GPR Software, MPG en circulariteit. Bekijk de nieuwe cursus Het Nieuwe Normaal: Nieuwbouw en Bestaande Bouw of ga naar dit cursusoverzicht voor alle cursussen.