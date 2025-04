Oproep: schaal de circulaire economie op 

Grote Nederlandse bedrijven luiden de noodklok en eisen dat het kabinet-Schoof direct actie onderneemt om de circulaire economie in Nederland te versnellen. De bedrijven Ikea, Bol, Zeeman, Strukton, Auping en Renewi verenigen op initiatief van MVO Nederland hun krachten om de vastgelopen transitie weer op gang te brengen.

De coalitie presenteert zes concrete actiepunten:

Stop de ultra fast fashion-invasie - Voer wetgeving in tegen platforms als SHEIN en TEMU die de markt overspoelen met wegwerpkleding

Overheid als aanjager - Maak circulair inkopen verplicht bij alle overheidsaanbestedingen

Verdubbel investeringen - Keer de geplande bezuinigingen om naar een verdubbeling van middelen voor circulaire economie

Fiscale prikkels - Verlaag btw op reparaties, schrap dubbele btw op tweedehands artikelen en beloon gebruik van recyclaat

Hoogwaardige recycling stimuleren - Verscherp sorteerverplichtingen en maak verbranden duurder dan recyclen

Innovatie versnellen - Creëer publiek-private investeringsfondsen en experimenteerruimte voor circulaire doorbraken



Na de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) en het pleidooi van directeur Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd om nú in actie te komen, is het duidelijk dat Nederland stagneert in vermindering van grondstoffengebruik. Om in 2030 de helft minder primaire grondstoffen te gebruiken, moet er nog veel werk worden verzet.

Wietse opperde eerder al om drie actiepunten in te zetten: circulair slopen en hoogwaardig hergebruik verplichten, bij nieuwbouw of renovatie het gebruik van circulaire producten verplichten en nul procent btw heffen op circulaire producten. Politieke daadkracht hiervoor is essentieel, dat stellen ook de bedrijven Ikea, Bol, Zeeman, Strukton, Auping en Renewi.