Friese woningcorporatie isoleert woningen met vezelhennep

Thús Wonen ligt op koers om eind 2028 geen woningen met een laag energielabel meer te hebben. Dankzij energiebesparende maatregelen. De Friese woningcorporatie past op korte termijn standaard vezelhennep toe als isolatiemateriaal. Daarnaast probeert ze zoveel mogelijk bouwmaterialen te hergebruiken. “Onze nieuwbouwprojecten moeten uit minimaal 30 procent circulair materiaal bestaan.”

Thús Wonen verhuurt niet alleen zo’n 6.500 woningen in het noordoosten van Friesland, maar vindt het ook belangrijk om actief bij te dragen aan een duurzame woon- en leefomgeving in die regio. De keuze om sinds oktober 2024 betrokken te zijn bij de Frykse Vezelhennepdeal, lag dan ook erg voor de hand, vertelt manager vastgoed Jeroen Kuipers van de Friese woningcorporatie. “De deal is een overeenkomst met onder meer vijf woningcorporaties, meer dan twintig bouwbedrijven en diverse agrarische bedrijven, om lokaal geproduceerde hennepisolatie in nieuwbouw- en renovatieprojecten toe te passen. We besloten om vanaf de lente van 2025 als proef in twee grote projecten tientallen woningen te voorzien van vezelhennep, als isolatiemateriaal.”

Het is niet voor het eerst dat Thús Wonen biobased materiaal in haar woningen toepast. Zo heeft de corporatie eerder vlas gebruikt om te na-isoleren. “We proberen zoveel mogelijk woningen te isoleren en daarmee de warmtevraag te minimaliseren en de woning toekomstbestendig te maken”, geeft hij aan. “We zijn goed op weg om eind 2028 geen woningen met energielabel E, F of G meer te hebben. Maar we hebben nog wel wat te doen, want we hebben nog 500 woningen met energielabel D, E, F of G. Daar zitten echter ook woningen bij, die we van plan zijn om te gaan slopen.”

Het isoleren van de schil staat als een van de belangrijke maatregelen in het duurzaamheidsbeleid, dat Thús Wonen in 2023 heeft vernieuwd. “We hebben als doel dat onze woningvoorraad in 2030 minimaal een energielabel A heeft. Daarnaast willen we dat in 2030 de totale warmtevraag van onze woningen met minimaal 25 procent is verlaagd en in 2040 zelfs met 60 procent.”

Zonnepanelen

In het duurzaamheidsbeleid legt Thús Wonen prioriteit bij het reduceren van de CO 2 -uitstoot in plaats van het aardgasvrij maken, omdat laatstgenoemde volgens de corporatie nu nog niet per se voor een CO 2 -verlaging zorgt. “Bij onze woningen wachten we op de natuurlijke momenten om de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp, al dan niet hybride. We kunnen vaak niet volledige complexen in een keer voorzien van een warmtepomp. Dat heeft deels te maken met de financiële component, maar ook met netcongestie”, legt Jeroen uit. “We zitten hier in noordoost-Friesland aan het eind van de vertakking van het stroomnet. We merken her en der wel dat het piept en kraakt, op het gebied van nieuwbouw en de installatie van warmtepompen in bestaande bouw. Tot op heden kunnen we nog onze sloop/nieuwbouwproducten realiseren. Op de langere termijn kan dit echter voor een belemmering zorgen, aangezien de netverzwaring hier pas rond 2035 gepland staat.”

Het installeren van zonnepanelen is echter geen probleem, merkt hij. “85 procent van onze woningen beschikt over zonnepanelen, zo’n zeven á acht per woning, en zij kunnen hun opgewekte stroom gewoon terug aan het elektriciteitsnet leveren. Op alle woningen die beschikken over een dak dat stevig genoeg is, komen zonnepanelen. Daarmee willen we ervoor zorgen dat onze huurders zo min mogelijk aardgas gebruiken en de CO 2 -uitstoot terugdringen. We hebben hiervoor gekozen omdat we klaar zijn voor deze stap, want we hebben als corporatie gemiddeld energielabel B. Per paneel betalen onze huurders 1 euro per paneel. Ondanks de stop van de salderingsregeling, hebben we vooralsnog geen negatieve reacties gehad van onze huurders.”

Hergebruik

Bij nieuwbouwprojecten wil Thús Wonen zoveel mogelijk materialen hergebruiken, geeft Jeroen aan. “We hebben voor een onderdelenhub gezorgd, waarin allerlei materialen uit gesloopte woningen staan: van deuren, deurkrukken en dakpannen tot sanitair en keukens. Voorafgaand aan ieder sloopproject gaan sloopbedrijven eerst door de woning heen, om te kijken welke onderdelen hergebruikt kunnen worden. Een goede keuken kan soms al een dag na de sloop in een nieuwe woning zitten en ook hout kunnen we vaak hergebruiken. We merken wel dat mensen eraan moeten wennen.”

In aanbestedingen voor nieuwbouwprojecten neemt de corporatie hergebruik mee en hierin hebben aannemers ruimte voor eigen initiatieven. Daarnaast staat ook circulariteit inmiddels op een vaste plek in aanbestedingen die de corporatie uitschrijft. “Sinds vorig jaar vragen we aan aannemers dat ze onze nieuwbouw- en renovatieprojecten van minimaal 30 procent aan circulaire materialen moeten voorzien. Zo hebben we binnen twee onderhoudsprojecten denim-isolatie toegepast, waarbij oude spijkerbroeken als isolatiemateriaal worden verwerkt. En als de twee proeven met vezelhennep als isolatiemateriaal slagen, dan verwacht ik dat ook de toepassing van biobased materiaal een vaste plek in nieuwbouw- en renovatieprojecten krijgt.”

Voorkeur voor conceptbouw

Verder heeft Thús Wonen op gebied van nieuwbouwprojecten een voorkeur voor geïndustrialiseerde conceptmatige woningbouw. “Het mooist vinden we als de woningen zo efficiënt mogelijk worden gebouwd, het liefst met zoveel mogelijk materiaal uit de omgeving. Dat zorgt voor de minste CO 2 -uitstoot, ook op het gebied van transport.”

Tekst: Tim van Dorsten