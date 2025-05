E-zine Circulair Bouwen: geen tijd om achterover te leunen

De transitie naar een circulaire bouweconomie is in volle gang. Vincent Gruis van TU Delft omschrijft het in dit e-zine Circulair Bouwen treffend: het is nog lang geen tijd om achterover te leunen. Want we weten hoeveel werk er aan de winkel is, dankzij het ICER Rapport 2025. We zetten de versnelling in, in het nieuwe e-zine Circulair Bouwen.

Natuurlijk is het allerminst prettig om te horen dat we nog hard moeten rennen om onze achterstand in te halen. Tegelijkertijd weten we nu waar we staan en gaan we op zoek naar kansen om de doelstellingen rondom de toepassing van hergebruikte materialen wél te halen.

Om extra motivatie te krijgen vind je in dit e-zine daarom inspiratie op verschillende vlakken. We nemen je mee naar actuele projecten die de lat op het vlak van circulariteit hoog leggen. Opdrachtgevers zoals provincie Noord-Holland en woningcorporaties Lefier en Woonbedrijf laten zien hoe ze met circulair bouwen aan de slag zijn. En we prikkelen met innovaties, die het verschil kunnen maken bij duurzaam en circulair bouwen.

