Werkbezoek bij Wonion: circulaire woningbouw als nieuwe standaard

Meerdere gemeenten, woningcorporaties, leveranciers en leveranciers waren te gast bij Wonion in Ulft, om samen te zoeken naar oplossingen in de circulaire woningbouw. Er is heel veel mogelijk, maar het succes hangt af van de juiste keuzes. Duurzaam Gebouwd behandelt de belangrijkste inzichten.

Eerst is het woord, vanzelfsprekend, aan de gastheer van het Werkbezoek: Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder bij Wonion. Hij legt uit waarom het onderwerp belangrijk is voor zijn woningcorporatie en de huurders: “Als we doorbouwen zoals altijd gaan we het CO 2 -budget overschrijden. Dat moeten we voorkomen. Er is een directe verbinding met onze missie, namelijk het bevorderen van kwaliteit van leven, door duurzaam wonen. Wij hebben ruim 4.200 woningen en wij zien een grote rol weggelegd voor circulariteit, om klimaatverandering te mitigeren.”

Een stap verder

Als de bouw- en vastgoedsector in 2050 honderd procent circulair wil zijn, dan moeten de handen uit de mouwen. Daarom is het Werkbezoek zo van belang, volgens Gerrolt: “We blijven hangen op tien procent circulair in Nederland, gemeten in 2023. Maar we gaan niet bij de pakken neerzetten. Door kennis te delen en met elkaar van gedachten te wisselen komen we steeds een stap verder. Er kan namelijk heel veel al wel, zoals in de Heuvelstraat, een project dat we samen gaan bekijken.”

Twee halen, één betalen

Een boodschap die hij benadrukt is dat biobased bouwen ook een vermindering van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen heeft. “Twee voor de prijs van één: herbruikbare materialen en CO 2 -uitstoot verminderingen.” Vanzelfsprekend komt dan de vraag naar voren: ‘Wat zijn de meerkosten van circulair en biobased bouwen?’. Gerrolt antwoordt: “Modulaire bouw en circulaire oplossingen concurreren met de traditionele bouw op het vlak van prijs. Het hoeft echt niet duurder te zijn. Vanzelfsprekend maken we goed gebruik van subsidies als ze beschikbaar zijn. Maar het gaat vooral om je processen goed in te richten en de voorbereiding.”

Gerrolt Ooijman: "Hergebruikte materialen reduceren CO 2 -uitstoot. Twee voor de prijs van één."

Moeite: belemmering?

René Plaggenburg van Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek vulde aan en ging dieper in op project Heuvelstraat: “Circulariteit moet je willen en het dan ook echt doen." En hij geeft een voorbeeld: "Een deel van de bakstenen van het project Heuvelstraat zijn hergebruikt. En ja, het kostte geld en moeite om ze schoon te maken en ze weer terug de keten in te brengen. Daar heb je andere partijen hard bij nodig. Maar de moeite die je erin moet stoppen mag geen belemmering vormen, want je leert veel van het proces en verdient het op andere manieren terug. Daarnaast leer je er ook veel van.”

Initiatieven verderbrengen

Hij heeft meer circulaire voorbeelden in petto. En zoomt in op Beholt, circulaire bergingen gemaakt uit ongeveer 88 procent sloopmateriaal. “Ze worden gemaakt in de sociale werkplaats en de eerste is al verkocht. Aan Wonion natuurlijk.” En hij vertelt over hoe corporatie Insert aan de slag is met circulariteit: “Dit zijn 13 sloopbedrijven met lokale hubs verspreid over Nederland. Voor plafondplaten, hardhout en stenen. Zij maken zich hard om dit soort initiatieven verder te brengen.” Hij besluit zijn presentatie met een oproep: “Houd bij circulaire woningbouw niet meer de kaarten op de borst, maar werk met elkaar samen en deel kennis.” Dat sloot lijnrecht aan bij het volgende onderdeel van het Werkbezoek: het bezoek van de Heuvelstraat.

René Plaggenburg: "Circulariteit moet je willen en het dan ook echt doen."

Circulair watergebruik

In de Heuvelstraat zien we woningen uit de jaren 20. “Het zijn Nul op de Meter-woningen geworden, levensloopbestendige woningen”, vertelt Gerrolt. “De lichtgekleurde bakstenen zijn hergebruikt, de donkere zijn ClickBrick. Met Isovlas in de gevels. Op dat moment was dit een van de beste producten”, zo laat Gerrolt weten. Tijd om een kijkje te nemen in het waterhuis, om te ervaren dat circulair bouwen niet stopt bij bouwkundige ingrepen en installaties, maar ook betrekking heeft op watergebruik.

Het project Heuvelstraat: hergebruikte bakstenen en circulair watergebruik

Bij dertien woningen in de Heuvelstraat wordt de wc gespoeld met gezuiverd douchewater en het afvalwater dat normaal gesproken naar het riool gaat, wordt in het waterhuis gezuiverd. Het gezuiverde afvalwater, wordt lokaal in de bodem geïnfiltreerd. Bij twee woningen wordt nog een extra stap gezet, daar krijgen bewoners drinkwater uit gezuiverd regenwater. Kortom: de volledige cyclus van water is zichtbaar.

