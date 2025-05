De reis van lineaire naar circulaire bouwmaterialen

De eerste verjaardag is al gevierd, maar we mogen met een gerust hart Bouwcenter Van Hoppe & Swinkels ‘gloednieuw’ noemen. Duurzaam Gebouwd gaat op de koffie met Thomas Swinkels en Hans Smetsers, die ons vertellen over hoe deze bouwmaterialenhandel fungeert als kennisbaken voor ecologische producten, met een bijzondere rol weggelegd voor Rebrick.

Foto boven: Hans Smetsers en Thomas Swinkels

We lopen met Thomas mee om ons ‘bakske’ op te halen. Een cappuccino op een heerlijke zonovergoten lentedag. Dan gaan we met hem om tafel zitten en krijgen we een spoedcursusje ontstaansgeschiedenis. De Brabantse tongval is goed te horen bij hem: “Ja, ik kom uit Lieshout.” Dan doet hij de wenkbrauwen meteen fronsen: “We zijn al een jaar of vijfennegentig onderweg en ondertussen ben ik de vierde generatie Swinkels die zijn intrede doet binnen het bedrijf. Destijds hadden we de primeur met het eerste Bouwcenter van Nederland.”

Van brouw- naar bouwmateriaal

Wat velen niet weten, is dat dit als café begon. “Maar bouwmaterialen bleken lucratiever dan pilsjes”, lacht Thomas. Het legde de familie Swinkels geen windeieren en er ontstonden twee vestigingen in Lieshout en Venlo. “Ondertussen zaten we al een aantal jaar aan de koffietafel en kwamen we steeds terug op dezelfde vraag: gaan we ook naar Eindhoven? We hadden daar al veel klanten. We misten een afhaalmogelijkheid. De tijd leek rijp voor een vestiging in de Lichtstad.” Maar dan wel met de ‘gentlemen’s agreement’: binnen een straal van vijfentwintig kilometer van een Bouwcenter, geen andere of nieuw vestiging. Logisch, dat loopt elkaar alleen maar in de weg. Thomas voegt toe: “We kunnen dus niet zonder collega Van Hoppe. En zij niet zonder ons. Zodoende kregen we het idee om voor onze klanten een service te bieden.”

Twee jaar geleden, rond april, bleef het kriebelen om een vestiging te openen. Samen met Arjan Ahout, directeur van Bouwcenter Van Hoppe, werd het zoeken naar een passende locatie. En de Rooijakkersstraat 1, op een steenworp afstand van de A2, was interessant. “Vroeger zat hier een gereedschappenhandel. We moesten onze verbeelding gebruiken toen we gingen kijken. Een open loods. Gedateerd. Destijds nog met een binnentuin en een vijver. Ons pap is architect en prikkelde onze verbeelding toen hij met enkele tekeningen kwam. Zo zou het eruit komen te zien als we er werk van maakten. Het sprak ons aan.”

Voorbereid op duurzaam bouwen

Thomas’ ogen lichten op als hij vertelt over hoe ze met enthousiasme verder zijn gaan bouwen. Volgens hem was het ‘binnen no time’ zo ver dat de bouw voltooid was: “Misschien heeft het drie maanden geduurd. En we hadden een soft opening in 2023, waarbij onze trouwe klanten eerst konden kennismaken met de locatie en het aanbod. Ons idee was dat we vooral onze huidige klanten aantrekken.” Dat bleken vooral nieuwe klanten te zijn. “Dat was een verrassing. Tegelijkertijd waren we nog volop aan het leren. Hadden we te maken met nieuwe collega’s. Het was een dynamische periode.”

Een korte pauze in het gesprek. We lopen samen naar ‘where the magic happens’, de uitstalling van het assortiment. We stellen de vraag of de type producten in iedere vestiging grotendeels hetzelfde zijn. “Er is altijd een fundament”, legt Thomas uit. “Maar het assortiment verschilt per vestiging. We weten dat sommige klanten een specifiek Bouwcenter kiezen omdat ze een bepaald product willen gebruiken. We krijgen het compliment dat ze het hier netjes en super gestructureerd vinden. Dat is een mooi compliment en we streven die professionaliteit na.” En op de vraag of duurzaamheid ook een belangrijk onderdeel is van het productenspectrum, reageert Thomas enthousiast: “We gaan zo de bovenverdieping laten zien. Daar laten we zien dat we voorbereid zijn op bouwen met ecologische materialen, met een lagere milieu-impact en een focus op toekomstbestendigheid van vastgoed.”

Vooroordelen ombuigen

Dat is het teken voor Hans Smetsers om aan te komen lopen, glimlach op het gezicht, koffie in de hand. Ook hij straalt een energie en enthousiasme uit voor de toepassing van bouwmaterialen. In het bijzonder de duurzame variant die Thomas net noemt. Hans laat weten: “Er zijn nog wel eens vooroordelen over duurzaamheid. Dat het duur is. De verwerking moeilijker of anders is.” En Thomas vult aan: “Ik merk dat dit ook iets is, dat per generatie op een andere affiniteit kan rekenen. Zo vond ik het al interessanter dan mijn vader, hoewel die ondertussen ook helemaal om is.” En over de manier waarop duurzame producten op het pad kwamen van Bouwcenter zegt Thomas: “Ekoplus werd overgenomen en Bouwgroen werd opgenomen door Bouwcenter. Daar maken we met de vijf vestigingen gebruik van.

In eerste instantie was het wennen aan de duurzame materialen. Want een doos met monsters van de materialen bevatte onder andere stro en hennep. “Wat moeten we hiermee, zo klonk de primaire reactie eerst”, aldus Thomas. “We moesten eerst uitzoeken hoe de verwerking van deze producten werkt en wat de voordelen zijn. Het betekende ook dat we ons gingen voorbereiden op eventuele vragen die te maken hebben met vooroordelen over dit soort materialen. Een ding was zeker: we zouden er niets van verkopen als we er geen energie en enthousiasme in stoppen. Als je iets aandacht geeft, dan creëer je vanzelf animo. En het is spannend om daar handel uit te genereren.”

Nieuwe doelgroepen

Een afwachtende houding werkt in ieder geval niet voor het duurzame assortiment, dat is duidelijk. Integendeel, want er is volgens Hans een groeiende urgentie om kennis te delen met opdrachtgevers als woningcorporaties, bouwers en gemeenten. “Dat begint al bij de basis”, geeft Hans aan. “We moeten aangeven dat deze duurzame bouwmaterialen beschikbaar zijn. En deze koppelen aan duurzaamheidsambities van opdrachtgevers, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit. We weten dat we vanuit het Klimaatakkoord in 2030 de helft minder primaire grondstoffen mogen gebruiken. Wij moeten duidelijk maken aan woningcorporaties als Woonbedrijf om aan te geven dat dit aanbod van duurzame bouwmaterialen beschikbaar is. We maken dus in rap tempo kennis met nieuwe doelgroepen.”

Zoals ook architecten. Die normaal gesproken niet ‘zomaar’ een Bouwcenter komen binnenlopen, maar wel belangrijk zijn om te spreken. “Het is voor hen onder andere interessant om te weten hoe duurzaamheid bij esthetiek aansluit en welke mogelijkheden er zijn voor ontwerpen. Daarnaast hebben we contact met aannemers, die benieuwd zijn welke producten er allemaal zijn voor biobased bouwen. En hoeveel voorraad er is.” Om die zoektocht naar de mix tussen vormgeving en toekomstbestendigheid in te vullen lopen we met Thomas en Hans mee naar de bovenverdieping. Daar zien we hoe Rebrick het antwoord geeft, zo illustreert Hans: “Deze herwonnen gevelstenen zorgen voor een unieke uitstraling bij bouwprojecten. Daarnaast realiseer je hiermee een reductie van 95 procent CO 2 -uitstoot ten opzichte van traditionele bouwmaterialen. Voor bedrijven die aan de slag zijn met circulariteitsambities en niet willen wachten tot wet- en regelgeving bedrijfsvoering inhaalt, is dit een forse kans. En als de impact nog niet duidelijk is, laten we het voorzichtig formuleren: er zitten heel wat stenen in een gevel.”

Hele keten moet mee

Die duidelijke kansen daargelaten is het volgens Thomas van belang dat de sector niet blijft hangen in traditioneel denken. “In het innovatieve aanbesteden, op basis van circulaire eigenschappen, schuilt de kracht van opdrachtgevers. Zij kunnen een beweging op gang brengen. Tegelijkertijd moeten we vooroordelen de wereld uit helpen. Zoals dat Rebrick niet in grote aantallen beschikbaar zou zijn.” Daarop lopen we met hem mee naar buiten. Direct naast het pand ligt een grote hoeveelheid Rebrick gevenstenen, klaar voor verwerking. Op vier locaties in het land ligt Rebrick op voorraad: Bouwcenter Van Hoppe & Swinkels, Bouwcenter Floris, Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Esselink. “Als je dit opgestapeld ziet en je pakt het vast, dan openen je ogen. Want zien is geloven. Het is écht zo dat je nú al impact kunt maken op je duurzaamheidsdoelen.” En Hans zet kracht bij: “Kantelingen volgen elkaar nu in hoog tempo op. Denk aan CO 2 -heffingen, hogere bijdragen voor storten van afval en het op termijn verdwijnen van producten uit een lineaire economie. Maar daar hebben we wel de hele keten bij nodig.”

Herwonnen gevelstenen bouwen aan uniek karakter

Het herwinnen van stenen draagt bij aan een unieke esthetiek van gebouwen, maar bovenal aan het verminderen van de CO 2 -uitstoot met 95 procent in vergelijking met traditionele bouwmethoden. Rebrick laat zien dat de esthetiek van gebouwen hand in hand kan gaan met duurzaamheid en streeft dan ook naar een toekomst waarin circulair bouwen de norm is. Rebrick is een initiatief van de Floris Groep in Wormerveer, een familiebedrijf dat al bijna 110 jaar bouwmaterialen levert.

Tekst: Marvin van Kempen

