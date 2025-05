Bouwen binnen het CO2-budget versnelt opschaling innovaties

De opgave is helder: in 2030 moet de gebouwde omgeving 55 procent minder CO 2 uitstoten, en in 2050 volledig klimaatneutraal en circulair zijn. Met nog maar 68 maanden tot eind 2030, is directe en gerichte actie noodzakelijk. Hoe zorgen we voor versnelling en opschaling van innovaties die écht het verschil maken om deze doelstellingen te halen?

Met die vraag in het achterhoofd zetten VHZ Groep, een groep van zeven bedrijven die duurzame kozijnoplossingen biedt en kennisinstituut Duurzaam Gebouwd een rondetafelgesprek op, met de complete keten vertegenwoordigd. De fabriek van Europrovyl blijkt een treffende aanmeerplek. Zeker als gastheer Jan Slagman aftrapt met een blik op de gloednieuwe Experience Center.

Je ziet de passie van zijn ogen spatten als hij vertelt over de duurzaamheidsreis die zijn organisatie maakt. Hij wijst naar de grondstoffen kunststof granulaat, ijzererts en zand, kalk en soda. “Deze grondstoffen gebruiken we voor het kozijnprofiel, de verstevigingskern, hang- en sluitwerk en de beglazing. Hiermee vervaardigen we ons product, een PVC-kozijnprofiel met een stalen verstevigingskern met een thermisch isolerende beglazing.” Dan loopt hij naar het deel waar het ‘circulaire alternatief’ te zien is, zichtbaar trots. Hier zien we het resultaat van research & development en pionieren: een fossielvrij PVC-kozijnprofiel met biocomposiet verstevigingskern, de meest recente innovatie van Europrovyl en low carbon glas.

En daarmee wordt ook de verbinding gemaakt met het onderwerp van het rondetafelgesprek: hoe zorgen we ervoor dat duurzame, circulaire innovaties snelle worden gebruikt en geaccepteerd door de bouwketen? “Hoogste tijd om hierover in gesprek te gaan”, geeft Jan aan, als de deelnemers naar de rondetafel toelopen, met een indrukwekkend uitzicht op de productiehal. Het voelt alsof we op de middenstip van een voetbalstadion plaatsnemen.

Onze impact is helder

Nadat iedereen de koffie of thee en een gesuikerde versnapering ter hand neemt, geeft Wietse Walinga van Duurzaam Gebouwd allereerst aan dat elke deelnemer een voorvechter is van duurzaamheid. “Dat is mooi, want dat betekent dat niemand overtuigd hoeft te worden van de urgentie van de reductie van schadelijke broeikasgassen.” Dat belang legde het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) nog pijnlijk bloot met het meest actuele rapport, waaruit blijkt dat de kans op maximaal anderhalve graad Celsius opwarming is verkeken. Tegelijkertijd moeten we niet bij de pakken neerzitten en is de impact van de sector duidelijk: door zowel de materiaalgebonden als de gebouwgebonden emissies aan te pakken, kunnen we 38 procent van de CO 2 -uitstoot verminderen.

Hoe de deelnemers dat aan willen pakken? Je leest hier het volledige rondetafelgesprek. Dit artikel verschijnt ook in de papieren versie van het Duurzaam Gebouwd Magazine (#2).