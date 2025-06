Inspiratie door circulaire productinnovaties

De nieuwste circulaire productinnovaties kwam aan bod tijdens de bijeenkomst van Cirkelstad Deventer-Apeldoorn, gehouden bij de Greenworks Academy. In dit artikel vertellen we je meer over de noviteiten, waaronder hoogwaardig hergebruik van hout en CO 2 -negatieve bouwstenen.

De middag begon met een korte introductie door Gerhard Hospers van Greenworks, waarin hij twee duurzame concepten presenteerde. Het eerste concept, Leanworks, richt zich op integrale samenwerking binnen het logistieke bouwproces. Het tweede, VANG (Van Afval Naar Grondstof), is een initiatief dat rest- en verpakkingsmaterialen hergebruikt, met als doel om potentiële grondstoffen terug te voeren naar de leveranciers. Beide initiatieven dragen bij aan afvalvrije bouwplaatsen en leveren waardevolle bijdragen aan een circulaire economie.

Carbstone: CO 2 -negatieve bouwstenen

Een van de innovatieve producten die werd gepresenteerd, zijn de Carbstone-blokken. Deze blokken zijn CO 2 -negatief: ze nemen dit zelfs na productie nog op, waardoor ze steeds sterker en harder worden. Ze zijn vervaardigd uit secundaire grondstoffen, zoals staalslakken, en zijn volledig recyclebaar. Bij recycling ontstaan enkel zand en grind, wat het winnen van nieuwe grondstoffen zoals zand en grind overbodig kan maken.

Een ander voordeel is het lage energieverbruik tijdens de productie, omdat er geen droogkamers nodig zijn. Dankzij het voortdurende carbonisatieproces ontstaan er geen scheuren in de steen, wat resulteert in een veel langere levensduur dan bij traditionele steenachtige materialen.

Hoogwaardig hergebruik van hout

Erik Oosterhuis van A. van Liempd Sloopbedrijven presenteerde hun aanpak voor hoogwaardig hergebruik van hout. Alles begint bij precisie-sloop: het zorgvuldig demonteren van gebouwen om bruikbare materialen te behouden. Het hout wordt spijkervrij gemaakt en daarna thermisch gemodificeerd, waardoor het de uitstraling van nieuw (virgin) hout krijgt.

Dankzij slimme standaardisatie in afmetingen ontstaat er nauwelijks restafval bij de verwerking. Het hout wordt door het hergebruik FSC-gecertificeerd.. Door samen te werken met Greenworks brengt A. van Liempd dit circulaire product succesvol op de markt. Het hergebruikte hout kan concurreren met nieuw hout – en is vaak van betere kwaliteit, omdat het afkomstig is van bomen die vroeger op natuurlijke wijze zijn gegroeid, in plaats van uit de huidige snelgroeiende productiebossen.

Bovendien is de CO 2 -uitstoot van dit hout aanzienlijk lager, omdat het lokaal wordt geoogst en verwerkt. Er is dus geen vervuilend transport vanuit het buitenland nodig.

Vocht- en vochtschade voorkomen

Tot slot werd de innovatieve coating van Bionic Protect gepresenteerd. Deze beschermlaag voorkomt schade door vocht en vorst aan gevels en daken. Het voorkomt ook vochtdoorslag, die de isolatie aantast en beschermt tegen graffiti, vuilophoping, schimmels en groene aanslag. De coating is vuilafstotend, ademend, onzichtbaar én PFAS-vrij.

De samenstelling van zuiver zand en siliciumoxide maakt de coating volledig circulair toepasbaar. Door zijn onzichtbaarheid is het bovendien ideaal voor gebruik op monumenten en moderne architectonische objecten. De coating is breed toepasbaar op verschillende ondergronden en vormt daarmee een duurzame oplossing voor de lange termijn.

Kennisdeling versnellen

De Community of Practice van Cirkelstad Deventer-Apeldoorn laat zien hoe krachtig samenwerking en kennisdeling kunnen zijn bij het versnellen van de circulaire transitie in de bouwsector. De bijeenkomst bood niet alleen inspiratie, maar ook concrete voorbeelden van circulaire innovaties die vandaag al toepasbaar zijn. Als je betrokken wilt worden bij dit netwerk of naar bijeenkomsten wilt, neem dan contact op met Eric Kouters of Carmen Oude Wesselink.