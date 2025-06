Parteon: “Biobased materiaal als standaard bij bouwprojecten”

Woningcorporatie Parteon renoveert acht woningen in het Noord-Hollandse Krommenie, door zoveel mogelijk biobased materialen toe te passen. Met dit proefproject wil de corporatie ervaring opdoen, zodat biobased materiaal in bouwprojecten de standaard worden. “Het belang van biobased materiaal en het hergebruik van materialen neemt de komende jaren alleen maar toe.”

Foto boven: Thomas Möhring

In opdracht van woningcorporatie Parteon ging aannemer Ooijevaar in september 2024 van start met de renovatie van acht woningen in Krommenie. Bij deze renovatie van deze ruim honderd jaar oude arbeiderswoningen staat de toepassing van biobased materiaal centraal. “We voorzien de woningen onder meer van kalkhennepblokken voor de uitbouw, vlasisolatie voor de gevels en de daken, hergebruikt HR++glas en nieuwe voordeuren met houtvezels van oude voordeuren als biobased materiaal”, vertelt projectleider Jeroen de Roo van Parteon. “De kalkhennepblokken houden de hitte uit de woning. Gezien de toenemende hitte in de zomer is dat een groot voordeel.” Naar verwachting is de renovatie uiterlijk in oktober van dit jaar afgerond.

Dit proefproject is mede mogelijk dankzij een subsidie van 600.000 euro, afkomstig vanuit de Europese Unie en Kansen voor West van de provincie Noord-Holland. De toekenning van die subsidie is erg belangrijk, vindt adviseur duurzaamheid Thomas Möhring bij Parteon: “De toepassing van biobased materiaal is duurder dan het gebruik van traditionele materialen”, legt hij uit. “Voor de toepassing van biobased materiaal kunnen particulieren gebruikmaken van de ISDE-subsidie, maar wij als woningcorporatie kunnen die subsidie überhaupt niet krijgen.”

Het belang van biobased materiaal en het hergebruiken van materialen neemt de komende jaren alleen maar toe. Maar, zo geeft Thomas aan, het gebruik van biobased materialen is nog niet de standaard. “Met dit soort projecten zorgen we voor bewijsmateriaal dat het wél mogelijk is om woningen met biobased materiaal te verduurzamen”, gaat Thomas verder. “Door ervaring op te doen komen de voor- en nadelen en specifieke verwerkingseisen van een materiaal goed in beeld in projecten. Zo kijken we hoe dit goed op te schalen is in andere projecten. Bij een grotere vraag naar biobased materiaal verwachten we dat we geen subsidie meer nodig hebben, om met deze projecten financieel uit te komen.”

Projectleider Jeroen de Roo van Parteon (Foto Parteon | Ebbes Fotografie): "De kalkhennepblokken houden de hitte uit de woning. Gezien de toenemende hitte in de zomer is dat een groot voordeel."

Nieuwbouw in hout

Om die reden sloot Parteon zich in 2021 aan bij het Convenant Houtbouw van de Metropoolregio Amsterdam, dat als doel heeft om de opschaling in houtbouw te versnellen. De corporatie voldoet inmiddels aan het streven om vanaf 2025 twintig procent van de woningbouwproductie in hout en andere biobased materialen uit te voeren. Dit komt mede omdat Parteon is verbonden aan het netwerk NH Bouwstroom, waarin acht andere woningcorporaties en zes bouwbedrijven samenwerken, om voor industriële betaalbare en duurzame nieuwbouwwoningen te zorgen. “Fabrieksmatige nieuwbouwwoningen kunnen ook prima van biobased materiaal worden gemaakt”, vertelt Thomas. “We merken dat verschillende bouwbedrijven bezig zijn om de overstap te maken.”

Dit gebeurt onder meer in de Bomenbuurt in Wormerveer, een ander project waarin Parteon bewijsmateriaal verzamelt en ervaring opdoet in de toepassing van biobased materiaal in bouwprojecten. Als gevolg van tocht-, vocht- en schimmelproblemen verdwijnen de huidige arbeiderswoningen daar vanaf begin oktober, om plaats te maken voor 69 nieuwbouwwoningen, waarvan 41 grondgebonden woningen. “Al deze woningen worden fabrieksmatig gebouwd”, geeft Jeroen aan. “De woningen in de Bomenbuurt bestaan uit een houtskeletbouwconstructie, met een kruislaaghouten (CLT) verdiepingsvloeren. Om de uitstraling van een arbeiderswijk van begin vorige eeuw te behouden, worden de voor- en kopgevels van de woningen voorzien van metselwerk.”

De woningen aan de Weverstraan in Krommenie krijgen zoveel mogelijk biobased materialen.

Isoleren en verduurzamen

Bij het isoleren past Parteon inmiddels op brede schaal vlas toe. Dankzij haar isolatiewerkzaamheden beschikt de corporatie inmiddels nog over zo’n 1.600 huurwoningen met energielabel E, F of G, dit komt neer op zo’n tien procent van haar woningen. In haar jaarverslag over 2024 geeft de corporatie aan op schema te liggen om al haar woningen met een laag energielabel te hebben verduurzaamd. Daarbij vermeldt Parteon wel te verwachten eind 2028 nog woningen met een laag energielabel in het bezit te hebben. Dit zijn woningen die in aanmerking komen voor sloop. Hiervoor zorgt sloopbedrijf Markus uit Zwanenberg. Dit bedrijf kijkt bij de te slopen woningen naar bouwmaterialen die te hergebruiken zijn. “Vooral dakhout en vloerbalken kunnen we hergebruiken, maar in sommige gevallen ook dakpannen en glas”, zegt Thomas.

“Daarnaast proberen we bij een sloop zoveel mogelijk de cv-ketels en de radiatoren een plekje in een andere woning te geven. Het is niet altijd eenvoudig, want de woningen die we laten slopen zijn veelal aan het eind van hun levensduur. Toch denk ik dat we momenteel gemiddeld 10 tot 15 procent van de bouwmaterialen uit zo’n woning hergebruiken. Dat is al een goed begin, maar we willen binnen vijf jaar zo’n 40 tot 45 procent kunnen hergebruiken. Daarnaast proberen we bij de plaatsing van een warmtepomp de cv-ketel in een andere woning te plaatsen, op voorwaarde dat de cv-ketel nog minimaal vijf jaar goed functioneert.” Het afgelopen jaar verduurzaamde Parteon 75 woningen, door ze te voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp, inductiekookplaten en energiezuinige convectoren. Dit waren er minder dan de 195 woningen in 2023. De boosdoener: netcongestie. De woningcorporatie is op zoek naar oplossingen om verdere vertragingen op het gebied van verduurzaming te voorkomen.

Tekst: Tim van Dorsten