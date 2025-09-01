Innovaties ontdekken die het verschil maken
Op donderdag 20 november 2025 is het weer tijd voor een sprankelende nieuwe editie van de CFP Innovatiedag. In één middag word je volledig bijgepraat over innovaties die het verschil maken in de energietransitie, circulair en klimaatadaptief bouwen.
Vanaf 12:30 uur ben je welkom op het kantoor van organisator CFP Green Buildings, in de Jachthaven van Naarden. Als je bijgepraat wilt worden op het gebied van duurzame innovaties meld je je gratis aan als pitcher of bezoeker via de website van CFP Green Buildings.
Zoek verder binnen deze onderwerpen
Gerelateerde artikelen, events & downloads
Koele oplossingen voor comfortabel en gezond ...
Door klimaatverandering krijgen we te maken met hetere zomers, langdurigere hittegolven en een forsere koelbehoefte in woningen. Wat is er nodig in ontwerp en uitvoering ...
Klimaatadaptatie bij gebiedsontwikkeling: van ...
Klimaatverandering is geen toekomstscenario meer, maar een realiteit die we steeds vaker ervaren: hevige regenbuien, extreme hitte en langdurige droogte stellen ...
Dit is de wijk van de toekomst
Hoe ziet de wijk van de toekomst er precies uit volgens Antea Group? Wat zijn technische innovaties om naar uit te kijken en voor welke uitdagingen komen we te ...
Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het ...
De resultaten van het WoonOnderzoek Nederland 2024 (WoON24), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn ...
320 sociale en koopwoningen in toekomstbestendige ...
De herontwikkeling van Poelenburg in Zaandam-Oost, inclusief 320 nieuwe woningen, gaat definitief van start. De gemeente Zaandam, Woningstichting Rochdale en buurtbewoners ...
Vitale toekomst Mariahoeve onder de loep
Samen met bewoners, corporaties en wijkorganisaties heeft de gemeente Den Haag de afgelopen periode gesproken over de toekomst van Mariahoeve. De kansen, ideeën ...
Groen stedelijk plein in balans
De herinrichting van het Hofplein van Rotterdam zorgt voor een betere balans tussen voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Er is meer ruimte voor voetgangers ...
Materialenpaspoort voor energieneutrale appartementen
Een materialenpaspoort voor 26 energieneutrale huurappartementen in Millingen aan de Rijn biedt inzicht in gebruikte materialen en producten in de gebouwen. Die ...
Klimaatadaptatie: verplichting voor de toekomst?
“Markt en overheden moeten bij klimaatadaptief bouwen nadenken over de gevolgen op lange termijn van de keuzes die ze maken bij gebiedsontwikkeling. Daarbij ...
Nieuwe Nul op de Meter-woningen in Herwijnen-Oost
Negen maanden na de start van de bouw zijn 26 energiezuinige en duurzame woningen in de nieuwbouwwijk Herwijnen-Oost opgeleverd. Bij de bouw van de woningen is ...
Seminar toont belang van ventilatieve koeling ...
Het belang van ventilatieve koeling en zonwering komt onder de aandacht op woensdag 12 juni in Burgers’ Zoo te Arnhem.
Nieuwe Weelde is natuurinclusief en klimaatadaptief
Nieuwe Weelde, het plan van bouwende projectontwikkelaar VORM in woonwijk Nieuwe Steen in Hoorn, biedt een nieuw perspectief op ouder worden. Het gaat om 60 betaalbare ...