Innovaties ontdekken die het verschil maken

Op donderdag 20 november 2025 is het weer tijd voor een sprankelende nieuwe editie van de CFP Innovatiedag. In één middag word je volledig bijgepraat over innovaties die het verschil maken in de energietransitie, circulair en klimaatadaptief bouwen.

Vanaf 12:30 uur ben je welkom op het kantoor van organisator CFP Green Buildings, in de Jachthaven van Naarden. Als je bijgepraat wilt worden op het gebied van duurzame innovaties meld je je gratis aan als pitcher of bezoeker via de website van CFP Green Buildings.

