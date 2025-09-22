Bereken financiële restwaarde in projecten

De innovatie Revalto is live, een manier om financiële restwaarde in projecten te berekenen. De tool van Arcadis en Alba Concepts geeft je de mogelijkheid om de waarde van hergebruik eenvoudig te berekenen.

Nederland is in een transitie naar een circulaire economie vanwege een toenemende materiaal schaarste en klimaatverandering. Met de toenemende materiaal schaarste, wet- en regelgeving op het gebied van circulair bouwen en vraag naar CO 2 -arme materialen groeit de behoefte aan hergebruik en recycling van materialen. Doordat hergebruik en recycling economisch steeds interessanter wordt, behouden materialen in toenemende mate hun waarde. Ook financiële systemen moeten in lijn met deze nieuwe economische principes werken.

Restwaarde vliegwiel voor circulaire economie

Diverse type organisaties kunnen restwaarde gebruiken als vliegwiel naar een circulaire economie: publieke organisaties zoals gemeentes schrijven af naar nihil, terwijl het logisch is om naar een restwaarde af te schrijven. Dit kan aanzienlijk schelen in de kapitaallasten. In de onderwijssector is zelfs al een generieke berekeningsmethode ontwikkeld. Woningcorporaties werken met beleidswaarde en het meenemen van restwaarde in financiering kan kosten schelen. Aannemers met circulaire ontwerpen kunnen financieel beter gewaardeerd worden door publieke opdrachtgevers. Zelfs in de commerciële vastgoedmarkt kan het meenemen van restwaarde leiden tot lagere kosten, ondanks dat daar in marktwaarde gehandeld wordt.

Bovenstaande manieren om restwaarde te benutten moet veelal goedgekeurd worden in de boekhouding. De gemeentes die hier nu al mee rekenen, hebben met hun accountants zoals PWC en Deloitte en de commissie BBV afgesproken dat dit reëel berekend moet worden per vast actief.

Toegankelijkheid

Rekenen met restwaarde is nieuw. Betrouwbaarheid en correctheid als het gaat over rekenen met restwaarde is echter cruciaal. De berekeningsmethodiek vertalen naar een goede calculatie is voor een eerste keer intensief werk en moet verrijkt worden met betrouwbare data. Revalto vereenvoudigt dit zodat dit voor alle partijen in de markt laagdrempelig en toegankelijk is. De tool maakt het eenvoudig om vanuit een kostencalculatie of ontwerp de restwaarde te berekenen. “Revalto is verrijkt met de meest betrouwbare data verkrijgbaar in de markt”, laten Alba Concepts en Arcadis weten.

Kosten- en losmaakbaarheidsdata

Een restwaardeberekening bestaat uit kostendata en losmaakbaarheidsdata. Arcadis heeft via onafhankelijke dataleverancier BDB (dochteronderneming van Arcadis) de meest gebruikte kostendata van Nederland. Alba Concepts heeft via haar dochteronderneming BCI Gebouw beschikking tot een tool om circulariteit te meten in de gebouwde omgeving.

Méér dan 250 organisaties beschikken over een abonnement op deze tool. Door deze twee unieke partijen te combineren in een gebruiksvriendelijke online tool is het voor alle partijen mogelijk om met restwaarde te rekenen. Hiermee hopen Arcadis en Alba Concepts gemeentes, provincies, rijksoverheid en andere (semi)publieke opdrachtgevers de betrouwbaarheid te geven om te werken met restwaarde.