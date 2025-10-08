'We moeten eerlijk zijn over milieu-impact bouwmaterialen'

Binnen twee jaar nadat de directie van woonstichting Stek heeft gekozen voor de bouw van houten nieuwbouwwoningen, gaan de twee houtbouwprojecten ook daadwerkelijk van start. Toch staat het bouwen met hout voor André Smit niet centraal. “Het gaat om de komst van circulaire woningen, dat hoeft niet per se met hout.”

Foto bovenaan: Een impressie hoe het houtbouwproject in Lisse eruit komt te zien. (Bron: Stek)

Eind dit jaar en begin volgend jaar gaan de twee houtbouwprojecten van Stek in respectievelijk Lisse en Voorhout van start. Dit is het gevolg van de aangepaste visie op duurzaamheid, die de Zuid-Hollandse woningcorporatie vorig jaar juni heeft doorgevoerd. “We richten ons sindsdien meer op circulariteit en op minder CO 2 -uitstoot en meer CO 2 -opslag”, vertelt teamleider nieuwbouw en verduurzaming André Smit bij Stek. “We merkten dat bij de berekening van de Milieuprestatie Gebouwen (MPG, red.) beton als materiaal bij de bouw van woningen nog steeds positief naar voren komt. Daarom hebben we besloten om te ondervinden hoe we met natuurlijke materialen op circulaire wijze woningen kunnen bouwen. Zo zijn we op houtbouw uitgekomen.” Stek is nog wel in afwachting van de vergunningen, voordat de bouw van beide projecten start kan gaan.

De keuze voor houtbouw betekende echter wel een aanpassing in de manier van werken, vertelt hij. “We hebben gemerkt dat houtbouw nog geen gemeengoed in Nederland is. We moesten zoeken naar partijen, die wilden en hier kennis van hadden. Daarom hebben we voor het eerste project een bouwteam uitgewerkt, met onder anderen een architect, leverancier en bouwbedrijf, om vooral voor de benodigde kennis te zorgen. Ook aan onze kant. We hebben bijvoorbeeld gezocht naar een leverancier van kruislaaghout en naar slimmigheden om ervoor te zorgen dat de woningen betaalbaar blijven. Hoe moeten we balkons aan een gebouw monteren en wat doen we met de installaties? Bouwen met hout betekent een andere manier van ontwerpen, van begin af aan.”

Niet per se hout

André verwacht dat bouwen met hout de toekomst heeft. “Kruislaaghout leent zich erg voor prefab, meer dan beton”, verklaart hij. “Voor de maakindustrie kan het met prefab eenvoudiger worden om een houten woning te bouwen in plaats van een betonnen woning. Zodra dat het geval is, kunnen houten woningen sneller worden gebouwd en dus ook goedkoper worden. Maar zo ver zijn we nog niet. Vooralsnog gaan we de houten woningen in elkaar schroeven. De toekomstige bewoners kunnen aan de plafonds zien dat ze in een houten woning wonen. Voor de muren plaatsen we gipsplaten, vanwege de brandveiligheid en zodat bewoners foto’s aan de muren kunnen hangen.”

Toch wil hij niet per se dat Stek alle nieuwbouwwoningen van hout gaat bouwen. “Ik denk niet dat we gaan voorschrijven dat we alle woningen in hout gaan bouwen. Ik wil dat we circulair gaan bouwen en als dat met een ander materiaal kan, dan vind ik dat ook goed. Daarnaast kijken we naar Het Nieuwe Normaal, het raamwerk van circulair bouwen dat ook rekening houdt met hernieuwbaar en losmaakbaarheid. De combinatie van de verschillende factoren gaat leiden tot een duurzaam gebouw. Dat kan de ene keer bouwen met hout zijn en de andere keer bouwen met beton, het hangt af van de situatie.”

Teamleider nieuwbouw en verduurzaming André Smit bij woonstichting Stek. (Foto: Stek)

Natuurlijke isolatie

Het bouwen met hout is niet de eerste stap, die Stek met de toepassing van natuurlijke materialen heeft gezet. Vorig jaar september heeft de corporatie samen met bouwbedrijf BAM Wonen ruim twintig woningen in Warmond voorzien van dakisolatie van stro. “We kregen de vraag van BAM Wonen of ze aan dit initiatief wilden meewerken en we staan er zeker voor open om dit soort initiatieven te ondersteunen en te ervaren”, vertelt André. “We gebruiken al langer vlas om de binnenkant van daken te isoleren. Ten opzichte van vlas heeft stro als nadeel dat we meer stro nodig hebben om tot dezelfde isolatiewaarde te komen. Het is goed om aan zo’n proefproject mee te doen, want dit heeft ons gesterkt dat we met vlas als isolatiemateriaal de juiste keuze hebben gemaakt.”

Daarnaast verkent de corporatie de mogelijkheid om materialen uit te slopen woningen bij nieuwbouwwoningen in te zetten. “Het gaat om woningen in Teylingen. We hebben inmiddels al gemerkt dat we bakstenen best opnieuw kunnen gebruiken, maar ook dat we niet voldoende gebruikte bakstenen hebben. Daarnaast zit er best wat arbeid in het schoon krijgen van de gebruikte bakstenen.”

Voorlopig gaat Stek de gebruikte materialen als verrijking op leuke plekken toepassen, vertelt André. “Een hekwerk dat uit een galerij komt, kunnen we prima opnieuw inzetten als hekwerk in een trappenhuis. We moeten dan wel rekening houden met de maatvoering, die de afgelopen jaren wat is veranderd.” Een deel van de gebruikte materialen uit de sloop wil de corporatie zelf toepassen, maar Stek zoekt ook hulp van andere partijen. “We zijn op zoek naar een externe partij die een grondstoffenbank kan oprichten, om dit soort materialen ook aan andere bouwbedrijven en woningcorporaties aan te bieden.”

Waardebepaling

Natuurlijke en gebruikte materialen kunnen goed in nieuwbouwwoningen worden toegepast, geeft André aan. De waardebepaling van deze materialen vormt echter een probleem. “Als we ook financieel eerlijk zouden zijn over de milieu-impact van materialen, dan zouden we andere en meer circulaire keuzes maken. Alleen op die manier kunnen we de vooruitgang op circulair gebied in de bouwsector een flinke duw vooruit geven.”

Tekst: Tim van Dorsten