Sité wil gebruikte materialen zelf opnieuw inzetten

Het duurzame nieuwbouwproject ‘De Kwekerij’ in Doetinchem heeft voor Sité Woondiensten gezorgd voor de start van andere houtbouwprojecten, waaronder in Wehl. In de nabije toekomst wil de woningcorporatie circulariteit als vast onderdeel meenemen in nieuwbouwprojecten. Met het hergebruiken van materialen is ze net gestart. “We kijken nu hoe dat gaat en wat erbij komt kijken.”

Foto bovenaan: Programmamanager Duurzaamheid Robin van der Sluijs van Sité Woondiensten. (Foto: Sité Woondiensten)

In de Doetinchemse wijk ‘Wijnbergen De Kwekerij’ verschijnen 135 energieneutrale huur- en koopwoningen. Namens de Gelderse woningcorporatie Sité Woondiensten zorgt BAM Wonen voor 32 huurwoningen, met als uitgangspunt biobased bouwen. Zo vervaardigt het bouwbedrijf de woningen in een fabriek, waarbij kruislaaghout als kern geldt. “De casco’s van bijna alle woningen staan inmiddels”, vertelt programmamanager Duurzaamheid Robin van der Sluijs van Sité Woondiensten. “Daarna volgt nog afwerking aan de binnenkant. Het is leuk om te zien hoe de casco’s worden opgebouwd, die staan best wel snel.”

Als programmamanager Duurzaamheid was ze vooral betrokken bij de totstandkoming en de voorbereidingen van dit project, zoals de selectie van de partijen, maar inmiddels is ze met andere projecten bezig. “‘De Kwekerij’ was het eerste project waarin we gericht om circulariteit en duurzaamheid vroegen”, geeft ze aan. “Het is voor ons een startproject geweest, want mede dankzij ‘De Kwekerij’ zijn we in het dorp Wehl met een nieuw circulair project bezig.”

In het nieuwe woongebied Heideslag in het Gelderse dorp werkt Sité samen met het woningconcept van Optimum Plus aan de bouw van 38 huurwoningen. Bij de bouw maken ze gebruik van onder meer hout en bamboe. “Dankzij ‘De Kwekerij’ hebben we gezien wat in de markt mogelijk is op het gebied van circulariteit en duurzaamheid”, licht Robin toe. “Dat gaf ons vertrouwen om vaker om circulariteit en duurzaamheid te vragen. Daarnaast is er steeds meer informatie beschikbaar over bouwconcepten en hoe duurzaam en circulair ze zijn.”

In de wijk ‘Wijnbergen De Kwekerij’ bouwt BAM Wonen voor Sité huurwoningen met kruislaaghout als kern. (Foto: BAM)

Daarbij merkt ze dat nieuwbouwconcepten steeds vaker beschikken over circulair en biobased materiaal. “Dit geldt met name voor concepten die in de fabriek worden gebouwd. Van aanbieders van nieuwbouwconcepten horen we steeds vaker dat ze gebruik maken van hout, omdat dat materiaal ideaal is voor fabrieksmatig bouwen. Ook op locatie gaat het sneller, waardoor de overlast tijdens de bouw minimaal is. Daarnaast zorgt bouwen met hout voor minder stikstofuitstoot. Hout is relatief licht materiaal en het vervoer kan daarom plaatsvinden met elektrische vrachtwagens.”

Circulariteitscriteria

Sité heeft de wens en de ambitie om in de toekomst in zo veel mogelijk projecten naar circulair en biobased materiaal te vragen, geeft ze aan. “Dit geldt vooral voor de nieuwere projecten. We zitten nu in een overgangsfase en hebben diverse circulaire projecten in de voorbereiding. We hebben ervoor gezorgd dat ‘Het Nieuwe Normaal’ – het raamwerk voor circulair bouwen – in de circulariteitscriteria van die projecten terugkomt. Daarbij zijn we bezig om circulariteitscriteria in het Programma van Eisen te verwerken, zodat die criteria de standaard worden.”

Dit geldt overigens enkel voor de woningen die Sité in eigen beheer ontwikkelt, dit is het grootste deel van haar huurwoningen. “Maar het komt ook voor dat een ontwikkelaar op een locatie een plan heeft bedacht, waarbij we woningen kunnen inkopen. Het kan gebeuren dat die woningen niet aan onze circulariteitseisen voldoen. Dan maken we toch de afweging om die woningen in te kopen, omdat we dan voor sociale huisvesting kunnen zorgen. Het zorgen voor voldoende sociale huurwoningen blijft namelijk onze kerntaak.”

Hergebruik van materialen

Terwijl Sité flinke stappen zet in de toepassing van circulair en biobased materiaal in nieuwbouwwoningen, is de corporatie inmiddels ook gestart met het hergebruik van materialen en onderdelen. “Samen met de woningcorporatie Wonion zijn we bezig met een proefproject om bij reguliere en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden gebruikte materialen en onderdelen opnieuw in te zetten”, vertelt Robin. “In onze zoektocht naar welke materialen we relatief eenvoudig kunnen inzetten, zijn we in eerste instantie uitgekomen bij sanitaire producten, zoals douchebeugels en toiletpotten. We kijken nu hoe dat gaat en wat erbij komt kijken. Zo hebben we gemerkt dat we een wc-pot eerst naar een locatie moeten brengen voor reinigings- en herstelwerkzaamheden. In vergelijking met een nieuwe wc-pot komt er dus een extra stap bij.” Sité doet dit nu vooral bij woningmutaties. “Het gaat om kleine hoeveelheden en dat is mooi om mee te starten.”

Bij te slopen woningen is het lastiger om materialen zelf opnieuw in te zetten, heeft ze gemerkt. “Dat komt omdat we materialen precies passend moeten zijn en dat is vaak niet het geval”, geeft ze aan. “Daarom laten we een sloopbedrijf de te hergebruiken materialen uit een woning halen en deze materialen zelf doorverkopen. Het is wel onze wens voor de toekomst om deze materialen zelf in te zetten.”

In Wehl bouwen Sité en Optimum Plus huurwoningen, die onder meer uit hout en bamboe bestaan. (Foto: Sité Woondiensten)

Tempo maken

Als grootste uitdaging om alle woningen te verduurzamen en circulair te maken ziet ze de combinatie van tempo maken en nieuwe dingen proberen. “Die combinatie is lastig, want innovatie werkt niet direct versnellend”, legt ze uit. “Daarom hebben we ervoor gekozen om te kiezen voor nieuwe dingen, of innovaties, die andere corporaties al hebben toegepast. Door ook naar de ervaringen van andere corporaties te kijken en in onze eigen evaluaties mee te nemen, zorgen we ervoor dat we eerder innovaties meenemen in onze reguliere werkzaamheden.” Als voorbeeld geeft ze de toepassing van biobased materialen bij het isoleren van daken. Nadat Sité samen met de corporaties Wonion, Plavei, ProWonen en De Woonplaats begin 2024 een proefproject heeft uitgevoerd, willen de vijf corporaties de toepassing van biobased materiaal voor de isolatie van daken aan de reguliere werkzaamheden gaan toevoegen.

Ze merkt echter dat niet alleen woningcorporaties bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden nog zoekende zijn, dit geldt ook voor bouwbedrijven. “Alle bedrijven staan open voor de toepassing van circulaire en biobased materialen bij onderhouds- en renovatiewerkzaamheden”, vertelt ze, “Maar ze zitten net als ons in de transitie om deze materialen in de reguliere werkzaamheden toe te passen.” Dit jaar heeft Sité ervoor gekozen om de verduurzamings- en renovatiewerkzaamheden te laten uitvoeren door drie vaste bedrijven, te weten Talen Vastgoedonderhoud, Nijhuis Bouw en Ter Steege Bouw Vastgoed. De eerste projecten binnen deze samenwerking starten in 2026. Vanaf dan gaan de bedrijven jaarlijks 250 woningen van Sité renoveren en verduurzamen. Bij de werkzaamheden staan ze open voor innovaties, geven de bouwbedrijven aan.

Tekst: Tim van Dorsten