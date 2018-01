'Afval is grondstof'-project krijgt vervolg

Na het eerste Zero Waste Lab in Amsterdam willen initiatiefnemers als Icova Renewi en Zero Waste Solutions een vervolg geven. Buurtbewoners leveren gescheiden afval als textiel, papier en plastic in voor waardemunten en het afval wordt geup- of recycled. Het gescheiden afval wordt aangeleverd in zakken gemaakt van jute-afval dat overblijft bij de productie van Forbo Floorings Marmoleum.

Duurzaam Gebouwd-partner Forbo Flooring is enthousiast over de hernieuwde toepassing van het restmateriaal van het jute. Daarnaast werkt Forbo aan andere toepassingen van het materiaal, bijvoorbeeld ‘give-away’ draagtasjes voor beurzen en kussentjes met jutepluis. Het ontwerp en de toepassing van die toepassingen wordt geregeld door Zero Waste Solutions.

Grondstofexperts

In het Zero Waste Lab wordt onder andere gewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn opgeleid of omgeschoold tot grondstofexperts en beoordelen en wegen het afval dat zoveel mogelijk in de buurt wordt hergebruikt. Het overige afval wordt door Icova Renewi opgehaald en gerecycled tot nieuwe grondstoffen.