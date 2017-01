Gezuiverd regenwater voldoet aan eisen drinkwaterbesluit

Gezuiverd regenwater kan voldoen aan drinkwaterkwaliteit. Dat is voor het eerst in Nederland aangetoond.

De test werd uitgevoerd bij een regenwatersysteem van Mijn Waterfabriek. Het maken van drinkwater uit regenwater is uniek omdat eerder werd verondersteld dat alleen erkende drinkwaterbedrijven aan de eisen van het drinkwaterbesluit kunnen voldoen.

Een half jaar werd een regenwatersysteem gemonitord bij een volledig zelfvoorzienende recreatiewoning van Sustainer Homes in Noord Limburg. De waterkwaliteit werd getest na deze periode, waaruit bleek dat gezuiverd regenwater kan voldoen aan drinkwaterkwaliteit.

Aqualab Zuid, eigendom van drie Nederlandse drinkwaterbedrijven, heeft de monstername en analyse van het regenwatersysteem verzorgd. Daarbij kwam het bedrijf tot de conclusie dat het gezuiverde regenwater voldoet aan de normwaarden voor drinkwater conform het drinkwaterbesluit. Het gehalte waterstofcarbonaat lag onder de grenswaarde, maar dat wordt logisch geacht gezien de zachtheid van regenwater.

Combinatie membraan en UV-technologie

De technologie achter de zuivering is een combinatie van membraan en UV-technologie, dat in Duitsland al enkele jaren succesvol wordt toegepast. De zuivering zorgt voor veilig en schoon regenwater, met dezelfde kwaliteit als het drinkwater dat de Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren. Met het resultaat wordt een nieuwe stap gezet in de mogelijkheden voor decentrale watervoorzieningen.

De leverancier van het regenwatersysteem is Mijn Waterfabriek, een organisatie die actief is in decentrale watervoorzieningen, zowel het gebruik van regenwater als het gebruik van afvalwater.