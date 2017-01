Circulaire proeftuin in Utrecht

Een braakliggend stuk grond op het Utrechtse bedrijventerrein Werkspoorkwartier transformeert dit jaar naar een groene plek voor creatieve ondernemers, die samen duurzaam en circulaire bouwen en ondernemen. Dit gebeurt onder de naam: Het Hof van Cartesius.

Hiervoor hebben wethouder Jeroen Kreijkamp van Economische Zaken en Myron Jacobs namens ontwikkelaar Overvecht Vastgoed het startschot gegeven.

Circulair bouwen als missie

Het Hof van Cartesius komt te bestaan uit werkpaviljoens rond een groene openbare binnentuin met horeca en een algemene ontmoetingspaviljoen. Het heeft als missie om circulair bouwen en ondernemen zichtbaar te maken. Initiatiefnemers zijn zelfstandig architect Charlotte Ernst en Lint-architect Gerwin de Vries. “Voor ons is de stap naar circulair bouwen klein, omdat we werken met creatieve ondernemers bij wie duurzaam en circulair in het DNA zit. Daarnaast kunnen we klein beginnen.” Het Hof is een coöperatie en na 2 jaar voorbereiding in 2016 opgericht. Het Hof wordt mede mogelijk gemaakt door adviesbureau OverMorgen, Overvecht Vastgoed en Gemeente Utrecht. Kijk voor meer informatie op HofvanCartesius.nl.

Foto: Het Hof van Cartesius ligt naast treinstation Utrecht Zuilen