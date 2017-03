Woningen in Eindhoven duurzaam gesloopt en gebouwd

In het Gerretsonhof in Eindhoven hebben 64 duplexwoningen plaatsgemaakt voor 36 woningen. Zowel de bouw als de sloop vond plaats volgens de principes van The Natural Step, een duurzame manier van werken. Zo veel mogelijk bouwmaterialen uit de gesloopte woningen zijn in deze nieuwe huizen toegepast.

In opdracht van de Eindhovense woningcorporatie Woonbedrijf heeft bouwbedrijf Stam + De Koning zo veel mogelijk materialen in de nieuwbouw verwerkt. “Helaas was slechts een beperkt deel bruikbaar”, vertelt communicatieadviseur Karin Toebak van de woningcorporatie. “Het bouwbedrijf heeft alle materialen geanalyseerd, die bij de sloop vrijkwamen. En per onderdeel gekeken naar de mogelijkheden voor intern of extern hergebruiken. Waar dit niet mogelijk was, hebben we gekeken of we het konden upcyclen.”

Hergebruik van oude materialen

Zo heeft het beton uit de gesloopte woningen gediend als grondstof voor de fundering van de nieuwe woningen. Daarnaast zijn de planten en bomen die bij de duplexwoningen stonden in de nieuwe hofjes geplant. De overige materialen zijn niet in de nieuwe woningen hergebruikt, maar hebben een andere bestemming gekregen:

de oude ketels en armaturen zijn in andere complexen van Woonbedrijf gebruikt

het glas is hergebruikt voor flessenglas

het puin is gebruikt als puingranulaat voor de bouwwegen

de metalen en bitumen zijn hergebruikt in de industrie

de planken onder de dakbedekking zijn opgeschuurd. Hiervan zijn nieuwe vloerplanken gemaakt, die overigens niet in de 36 nieuwbouwwoningen zijn toegepast.

108 zonnepanelen in Gerretsonhof

Het Gerretsonhof bestaat uit 3 hofjes met elk 12 woningen en een gedeelde tuin. Iedere woning beschikt over 3 zonnepanelen, die jaarlijks zo’n 400 kWh kunnen opleveren. Daarnaast zijn de kozijnen van aluminium en zijn de keukens gemaakt van onder meer vezels van ecologisch verbouwde, snelgroeiende eenjarige gewassen als mais en riet. Voor het ontwerp heeft woningcorporatie Woonbedrijf samengewerkt met een klankbordgroep van 55-plussers uit de buurt. Op hun advies is bijvoorbeeld de keuken naar de voorkant geplaatst en zijn er gezamenlijke tuinen gekomen waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten.