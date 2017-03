‘Kies voor goed in plaats van minder slecht’

Auteur: Tim van Dorsten

“Er is genoeg ruimte voor innovaties op het gebied van green materials.” Dat liet professor Toxicologie Ivonne Rietjens van Wageningen University weten tijdens het seminar ‘Gezonde materialen in de bebouwde omgeving’.

Afgelopen vrijdag stond tijdens dit seminar de vraag centraal: ‘Wat is het effect van bouwmaterialen op onze dagelijkse gezondheid en welzijn?’ “Volgens de Zwitserse arts Paracelsus zijn alle stoffen giftig”, liet Rietjens weten. “De dosis maakt het vergif.” Dat geldt wat haar betreft ook voor bouwmaterialen. “De mate van vergif hangt af van de blootstelling, in combinatie met de productemissie en de lokale condities.”

Risk versus hazard

In haar presentatie maakte ze onderscheid tussen risk en hazard. “Een risk is een directe dreiging, zoals kankerverwekkende stoffen als epoxy-producten en nanomaterialen”, legde ze uit. “Een hazard is een potentiële dreiging, zoals chloorhoudende verbindingen. Hieraan zit een maximum dagelijkse inname verbonden, een TDI. Maar bijvoorbeeld bij dioxine zitten we al aan het maximum, bijvoorbeeld via ons eten.” Als tips gaf ze de aanwezigen mee om te innoveren. “Bijvoorbeeld op het gebied van green materials.”

Transparantie in supply chain

Hiervoor presenteerde Thijs Maartens van het Cradle to Cradle Products Innovation Institute de beweging Built Positive. “Ons doel hiermee is om de bouwsector uit te dagen beter te bouwen”, vertelde hij. “Deze beweging roept op om te zorgen voor transparantie in de supply chain. Hiermee willen we ervoor zorgen dat de industrie zich niet meer richt op minder slecht, maar op goed.” Daarom is hij ook blij met de ontwikkeling van het Cradle-to-Cradle-certificaat naar versie 4, eind dit jaar. “Hieronder valt ook de ISO 17065, dat de onafhankelijkheid van het keurmerk garandeert.” In zijn ogen is water het puurste voorbeeld van Cradle to Cradle. “Het idee achter dit keurmerk is dat afval niet bestaat. Als het water uit een fabriek drinkbaar is, dan zorgt dat voor direct bewijs.” Tijdens het C2C Congress in Venlo op woensdag 22 maart geeft Maartens een workshop over Built Positive. Daarnaast krijgt Built Positive tijdens Building Europe - een side-event van Building Holland - uitgebreid aandacht in de vorm van een event.

Gebouwen als ecosystemen

Tot slot sprak architect Kaspar Guldager Jensen van de bureaus 3XN Architecture en GXN Innovations. “We hebben GXN opgericht om ons op innovaties te richten en deze in ons werk voor 3XN te implementeren.” Hij liet weten gebouwen te zien als meubilair voor interactie. “Architectuur vormt gedrag op een goede manier”, vindt hij. “De gebouwen gelden hierbij als ecosystemen, die door de mens zijn gemaakt.” Daarom was hij enorm blij met Portico, een online tool van Google voor de selectie en specificatie van gezonde producten en materialen voor de bebouwde omgeving. “Google bouwt veel gebouwen. Het is daarom een belangrijke stap dat zo’n groot bedrijf hiervoor kiest.”

Illustratie: screenshot van uitleg over Portico (Bron: Google)