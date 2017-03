Nieuwe houtfederatie pleit voor duurzaam geproduceerd hout 

De leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) hebben ingestemd met het oprichten van een federatie die zich inzet voor het houtbelang in Nederland.

Dit geldt als een belangrijke stap voor het bundelen van de krachten van de Nederlandse houtsector. In eerste instantie bundelt deze federatie bundelt de houtbelangen van de initiatiefnemers. In de de toekomst wil ze de slagkracht van de volledige houtsector benutten om de kansen van de biobased economie te benutten.

Doelstellingen voor 2020

Daarom heeft deze federatie zich enkele doelstellingen opgelegd, die ze in 2020 wil bereiken:

5% meer hout in de bouw

duurzaam geproduceerd hout de norm in Nederland

de federatie als hét aanspreekpunt voor hout en houtproducten in Nederland

de vertegenwoordigde ondernemingen beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel met de juiste vakkennis

verdere versterking van veiligheid, gezondheid en welzijn

Belangrijke bijdragen aan circulaire economie

“We hebben het tij mee”, merkte NNVH-voorzitter Wirt Groen. “Hernieuwbare grondstoffen, in het bijzonder hout en houtproducten, hebben de toekomst. Met haar producten levert de houtsector een belangrijke bijdrage om de klimaatverandering terug te dringen en de economie circulair te maken.” Ook NBvT-voorzitter Marco Wijma was tevreden: “Met het ondertekenen van het Actieplan Bos en Hout tijdens de Nationale klimaattop op 26 oktober en het ondertekenen van het Grondstoffenakkoord op 24 januari hebben we een goede basis gelegd om het federatiebeleid uit te voeren.”