Experience Tour C2C-Congress Venlo: belevenistocht langs succesvolle C2C-projecten

De derde en laatste dag van het C2C-Congress Venlo stond in het teken van een heuse Experience Tour: een belevenistocht langs drie projecten met succesvolle C2C-implementatie. Gesplitst in drie groepen van ongeveer 30 personen gingen de deelnemers op pad om praktijkervaring op te doen met Cradle to Cradle.

Het op Cradle to Cradle-geinspireerde stadskantoor kent allerlei duurzame snufjes en maatregelen, die uitgebreid werden bekeken door de deelnemers. Onder andere de verticale tuin met vele soorten flora en fauna kreeg aandacht. Deze tuin zuivert de lucht van de weg en spoorbaan naast het gebouw. Verder konden deelnemers de groene wanden in het interieur bewonderen die bijdragen aan luchtvochtigheid, zuurstofgehalte en akoestiek.

Innovatieve constructies van aluminium

De busrit naar AGMI was interactief. Een film liet zien op welke manier AGMI haar productieprocessen verduurzaamt. Vervolgens konden deelnemers met eigen ogen zien hoe deze leverancier voor traffic & lighting duurzaamte werk gaat.

De Venlose leverancier realiseert bebording, bewegwijzering, draagconstructies en meer elementen die het verkeer in Nederland veiliger maken. Hierbij kwam de innovatie Verkeerskundige Draagconstructies (VDC) onder de aandacht. Vanzelfsprekend stonden circulaire producties centraal. Zo kwam het aluminium VICA portaal onder de aandacht. VICA staat voor Veelzijdige Innovatieve Constructies van Aluminium en heeft het Cradle to Cradle Bronze certificaat.

Het derde en laatste deel van de Experience Tour leidde de deelnemers naar het C2C ExpoLAB. Daar discussieerden deelnemers over Cradle to Cradle en vormde onder andere de aanwijsbare impact van gezondheid een gespreksonderwerp. “Het hard maken van zachte waarden vormt de sleutel om te onderstrepen wat gezonde materialen kunnen bijdragen aan het werkklimaat”, zei managing director Michel Weijers van C2C ExpoLAB. Naast de korte discussie konden deelnemers hier kennismaken met C2C-gecertificeerde producten en duurzame projecten.

De reis kwam ten einde in de Maaspoort, waar een lunch en netwerkmoment voor de officiële afsluiting zorgde van drie dagen kennisdeling rondom circulariteit.