Network Dinner C2C-Congress Venlo: 'Waarde en impact van C2C wordt duidelijker'

Een Network Dinner voor ruim 150 uitgenodigde gasten vormde het startschot voor het congres. De sfeervolle kerk Domani was het podium voor een lucratief netwerkmoment en een eerste succesvolle verbinding tussen de deelnemers.

Een openingsvideo liet een impressie zien van diverse projecten uit de regio Venlo. De Zuidstroom, paradepaardje Stadskantoor Venlo en verschillende bedrijven uit de omgeving die Cradle to Cradle succesvol hebben geïmplementeerd passeerden de revue. Vervolgens verwelkomde burgemeester Antoin Scholten van de gemeente Venlo de gasten.

Zijn speech was er vooral op gericht om te laten blijken dat Venlo altijd in beweging is. "We staan bekend als Cradle to Cradle-hoofdstad van de wereld. Tien jaar geleden was dit nog een droom van ons, toen aangewakkerd door een achtergronddocumentaire 'Afval is voedsel' van VPRO-programma Tegenlicht."

Wethouder Wim van den Beucken en burgemeester Antoin Scholten verwelkomden de gasten

Samen verder komen

Hij meldde op zoek te zijn naar partijen die zich bij de gemeente willen aansluiten om verder te komen. “Onze doelstellingen om Cradle to Cradle hoofdstad van de wereld te blijven kunnen we niet alleen verwezenlijken. Daar hebben we de juiste partners met aansluitende visies bij nodig.”

De inspanningen die Venlo de afgelopen tien jaar leverde bleven niet onopgemerkt. ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme wijdde een deel van zijn keynote aan de resultaten van de gemeente. "Deze gemeente inspireert, enthousiasmeert en neemt bedrijven mee in hun avontuur. Het zou zonde zijn om het hierbij te laten."

ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme

Hij vond dat de waarde en impact van Cradle to Cradle steeds duidelijker wordt. "Venlo neemt een voortrekkersrol als het gaat om het communiceren van de voordelen die samenhangen met het inzetten van Cradle to Cradle. Dat moet ze niet alleen blijven doen, ze moet er ook voor zorgen dat ze anderen in dit enthousiasme meeneemt", aldus ZKH Prins Carlos de Bourbon de Parme.

Formuleer een gezonde businesscase

Daarom riep hij op om op om aan te haken. "Helpt Venlo en jezelf een gezonde businesscase te formuleren." Die samenwerking aan een duurzame toekomst moest volgens hem een belangrijke uitkomst zijn van het Network Dinner, op deze eerste dag van het C2C-Congress Venlo.

Na de keynote van Prins Carlos startte een optreden van talentvolle jongeren van het Valuas College. Een klassiek ensemble volgde met een zangvertolking van enkele nummers. Een uitgebreide netwerkborrel wachtte na het dessert.

Lees morgen een artikel over de tweede dag van het C2C-Congress Venlo. Bekijk ook de officiële website van het C2C-Congress Venlo.