Vastgoedonderhouder wint Circular Economy Challenge

De Circular Challenge van metropoolregio Amsterdam is gewonnen door Etro Vastgoedzorg. Zij presenteerde een plan voor concreet en uitvoerbaar hergebruik van bestaande gebouwen.

In totaal 11 bedrijven presenteerden hun plannen binnen de Circular Economy Challenge. Uit de presentaties koos het publiek 3 favorieten. De bedrijven zijn beoordeeld en geïnterviewd door 4 juryleden die unaniem van mening waren dat Etro Vastgoedzorg een plan maakte dat het beste voldeed.

Concept in praktijk toepassen

“Samen gaan we nu een intensief proces in om het concept in de praktijk toe te passen voor de circulaire transformatie van een kantoorpand”, geeft algemeen directeur Floris Hei aan van Etro Vastgoedzorg. “Wat we in gang hebben gezet is hard nodig, want grondstoffen worden schaarser, de economische en maatschappelijke afkeer van waardevernietiging en verspilling neemt toe.”

