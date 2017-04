‘Materiaal niet meer anoniem dankzij paspoort’

“Als opvolger van mijn boek ‘Material Matters’ hebben we enkele weken geleden het Madaster gelanceerd: het kadaster van de bouwbranche.” Dit liet Thomas Rau weten tijdens zijn presentatie op Building Holland.

Hij ziet de aarde als een gesloten systeem. “Wat je niet hebt, heb je niet. Hierbij zorgt de zon voor een onbeperkte energietoevoer: ieder jaar hebben appelbomen nieuwe appels.”

Toekomst beter vormgeven

Wat de zon is voor de natuur, zijn data voor materialen. “Madaster is een online bibliotheek voor bouwmaterialen. Ieder jaar worden we geconfronteerd met de consequenties van beslissingen uit het verleden in de vorm van gebouwen. Door bij ieder gebouw na te denken wat de toekomstige functie kan zijn, kunnen we de toekomst beter vorm geven.”

Volgens hem helpt het materialenpaspoort hierbij. “Ieder product is uniek, maar we verbranden veel materialen om hiervan energie te maken. Zo’n paspoort haalt materialen uit de anonimiteit.” Dit heeft Rau onder meer gedaan bij het gemeentehuis in Brummen en het kantoor van Alliander in Duiven. “Volgend jaar komt het nieuwe hoofdkantoor van Triodos Bank, dat we gebruiken als een materiaalbank.

Ook Theo Ockhuijsen was het erover eens dat de sector gebouwen op een heel andere manier gaan neerzetten. “Hoewel we daar misschien collectief wat in achterlopen. Daarom is mijn droom dat we naar een integraal platform gaan, waarin we beter met elkaar samenwerken en gebruikmaken van elkaars kennis.”

Achterblijvers en afvallers

Daarbij vormt het gezamenlijk toewerken naar een nieuwe werkelijkheid een interesse uitdaging. “Deze beweging werd eerder op de dag ook al genoemd door voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI. Volgen bedrijven dit advies van hechter samenwerken niet op, dan lopen ze het risico dat ze achterblijven of zelfs afvallen.”

De valstrik van de afgesloten crisis

Daarnaast is er de valstrik van de afgesloten crisis. “We hebben hierdoor het excuus dat we weer druk zijn, maar zijn we wel druk met de juiste dingen? Je moet je bedrijf wat lucht geven om op nieuwe ideeën te komen, voor nieuwe samenwerking. Zorg ervoor dat de stijgende vraag na de crisis niet je innovatiekracht beperkt.”

Presentatie paraplulabel Wattz

Speciaal voor de woningbouw heeft vanmiddag Alklima/Mitsubishi Electric, samen met Zehnder en ABB, het paraplulabel Wattz gepresenteerd. Dit idee achter dit label is om hieraan steeds meer producten met toegevoegde waarde in verduurzaming toe te voegen. Er zijn 3 versies: Wattz-up, Wattz-smart en Wattz-in. Dit behelst van een gepatenteerde dakkap met een slim liftsysteem voor de warmtepomp tot een kant-en-klaar, NOM-ready, verwarmings-, ventilatie- en tapwatermodule voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.