Ondertekening grondstoffenakkoord op Building Holland 2017

Heijmans tekende op Building Holland 2017 het Nationaal Grondstoffenakkoord. “Met het onderschrijven van het grondstoffenakkoord bevestigen we de verantwoordelijkheid van de bouwwereld om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.”

Het grondstoffenakkoord vormt een belangrijke stap om sneller tot een circulaire economie te komen. “We delen onze kennis om zo bij te dragen aan een meer circulaire toekomst”, geeft Frits Lely, Manager Commercie & Marktontwikkeling van Heijmans aan. Hij acht de Heijmans One, het verplaatsbare en herinzetbare huis als voorbeeld van deze duurzame toekomst. “De One kan ingezet worden op ongebruikte stukken grond in de stad en vormt hiermee een slimme benutting van pauzelandschappen.”

“Nu heeft de One al een hoge mate van circulariteit, maar onze ambitie is om hem Cradle to Cradle te maken. Deze kennis willen we graag delen met potentiële opdrachtgevers en onze overheid.” Andere voorbeelden van circulair bouwen zijn onder andere Greenway LE, ZigZag Solar, Hydrea Thermpipe en SONOB.

Vandaag heeft Heijmans tijdens de start van Building Holland het Nationaal Grondstoffenakkoord getekend. Het akkoord bouwt voort op het kabinetsplan waarin een circulaire economie wordt bespoedigd. Er gebeurt al veel op circulair gebied, maar er is meer nodig en het kan sneller. Heijmans draagt hier aan bij door kennis en kunde te delen op het gebied van alternatieve en decentrale energiewinning, efficiënt gebruik van energie, ruimte en materiaal en optimaal comfort en beleving.

Het nationaal grondstoffenakkoord

In 2050 dient de Nederlandse economie volledig te draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Lees meer over het nationaal grondstoffenakkoord op DuurzaamGebouwd.nl.