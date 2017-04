Wie wint de meest circulaire aanbesteding van meubilair in Enschede?

Gemeente Enschede zoekt naar een geschikte partner voor het circulair aanbesteden van de kantoorinventaris.Doel is om behoud van de waarde van materialen en het daadwerkelijk sluiten van grondstofkringlopen.

De aanbesteding startte op 24 maart jongstleden en is open voor inschrijvingen tot 1 mei 2017. Het betreft in totaal 1500 werkplekken. Gemeente Enschede zoekt naar de partij die over vakmanschap, creativiteit, innovatievermogen en (markt)kennis beschikt om tot de meest circulaire vervanging van de werkplekken – op alle locaties – te komen.

De gemeente Enschede laat weten dat ze marktpartijen wil aanspreken om zo kennis uit de markt optimaal te benutten voor een circulaire aanbesteding kantoorinventaris. Ze wil graag met de partner een gedegen voorraadsysteem opzetten. Met de gekozen partner zet de gemeente een raamovereenkomst op met koop- en terugkoopgarantie tot einde levensduur voor ten minste 10 jaar.

‘Kom met circulaire oplossingen’

Daarnaast maakt ze gebruik van een mededingingsprocedure met de onderhandelingen. Dit biedt ruimte voor marktpartijen om een zo circulair mogelijke oplossingen aan te bieden en details over de invulling van het contract uit te werken. Tot slot wil de gemeente graag zien op welke manier de toekomstige partner 2% van de opdrachtwaarde inzet ten behoefte van SROI (Social Return On Investment). Hierbij denkt ze aan arbeidsparticipatie, het betrekken van de sociale werkvoorziening en maatschappelijke activiteiten.

Meer informatie vindt u op Negometrix.