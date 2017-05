Volgende stap in stimuleren circulaire economie

Duurzaam Gebouwd-partner Koninklijke Ahrend neemt de volgende stap in het stimuleren van de circulaire economie. Ze sluit zich daarvoor aan bij het circulaire economie platform (CE100) van de Ellen MacArthur Foundation.

Het doel van de foundation is om een overgang naar een circulaire economie te versnellen. Als CE100-lid werkt Koninklijke Ahrend samen met multinationals als Nike, H&M, Renault en Google om nieuwe mogelijkheden voor de circulaire economie te bevorderen en zakelijke kansen te ontwikkelen.

“We zien deelname aan de CE100 als een krachtig hulpmiddel, omdat we hiermee kunnen bijdragen aan een versnelde overgang naar een circulaire economie”, geeft Eugéne Sterken aan van Koninklijke Ahrend. “Onze ambitie is dat we op termijn alleen nog producten maken die eindeloos hergebruikt kunnen worden en daardoor geen afval meer produceren.”

Kantoorinrichting 100.000 werkplekken

De transitie naar een circulaire economie is inmiddels 25 jaar verankerd in de bedrijfsvoering van Koninklijke Ahrend. Een van de hoogtepunten voor de organisatie is de onderscheiding als eerste en enige Cradle-to-Cradle bedrijf in de kantoormeubelindustrie. Recent besteedde de Rijksoverheid de kantoorinrichting van 100.000 werkplekken aan. Dit startte per 31 maart 2017, en heeft als onderdeel van het Rijksbrede programma ‘Circulaire Economie’ de doelstelling om de Nederlandse economie in 2050 circulair te maken.