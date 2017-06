Duurzame woontoren voorziet in eigen behoeften

Een duurzame woontoren die volledig in de behoeften van de bewoners kan voorzien. Dat is het idee achter de zogeheten concepttoren 360° die Kraaijvanger Architects eergisteren presenteerde op de vastgoedbeurs Provada. De toren combineert cradle-to-cradle-bouwen met een luxe en gezonde leefomgeving voor bewoners, in het hart van de stad.

Over de volle hoogte van de toren is een vertical-farm geïntegreerd die meer dan genoeg voedsel produceert voor de bewoners en de stadslucht zuivert. Met 90% C2C-gecertificeerde, en dus gezonde, materialen zoeken we de grens op van wat nu technisch haalbaar is. De plannen gaan uit van de renovatie en hergebruik van een bestaand ontwerp van Kraaijvanger: de Rotterdam Building zal na een transformatie de plint van de 360° zijn, volledige sloop wordt zo voorkomen.

Kleinschalig wonen

360° bestaat uit acht segmenten van maximaal 32 appartementen. Acht buurten waar de mensen elkaar kennen en waar ze faciliteiten delen. Iedere buurt heeft een gemeenschappelijke verdieping met buitenruimte die in onderling overleg ingericht kan worden. De minimale maat van 60m² per appartement is relatief klein maar daar staat per appartement 30m² aan gemeenschappelijke faciliteiten tegenover, 7680m² in totaal. Naast de gedeelde ruimtes per buurt delen alle bewoners van 360° de luxe faciliteiten op het dak en in de onderste vier lagen, zoals een zwembad, sportruimte, werkplaats, kantoor, vergaderruimtes, hotelkamers, sauna, meditatieruimte, deelauto’s en -fietsen.

Haalbaar

Hoewel het hier om een concept gaat zou de 360° vandaag nog gebouwd kunnen worden. 90% van de benodigde materialen zijn beschikbaar met een C2C-certificaat en zelf vertical farming is een bewezen techniek. De energiehuishouding en luchtbehandeling zonder mechanische ventilatie is doorgerekend door Royal Hasskoning DHV.

Bron: Kraaijvanger

Foto's: Paul Martens