Whitepaper: aan de wieg staan van circulair bouwen?

Duurzaam Gebouwd realiseerde een whitepaper over Cradle to Cradle, met daarin succesvolle implementaties van de methodiek. De kosten van een certificering en de stappen die u moet doorlopen passeren de revue in de gratis whitepaper.

Ieder jaar berekent Global Footprint Network, een onafhankelijke denktank die zich richt op duurzaamheid, op welke datum wij al onze grondstoffen op aarde hebben opgebruikt. Deze dag noemt ze: Earth Overshoot Day. En wat blijkt: deze dag vindt ieder jaar eerder plaats. In 1971 hadden we op 21 december de aarde opgebruikt, anno 2017 ligt die datum op 2 augustus.

Jaarlijks gebruiken we dus bijna anderhalve aarde om ons in onze eigen behoeften te kunnen voorzien. En dat terwijl we toch echt maar één aarde hebben, zo memoreerde astronaut André Kuijpers tijdens het Cradle to Cradle Congress in Venlo. Het is tijd om aan de slag te gaan met de circulaire economie en gebruik te maken van methodieken als Cradle to Cradle.

Transitie versnellen

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen en meer aandacht te vragen voor methodieken als Cradle to Cradle, ontwikkelde Duurzaam Gebouwd een whitepaper. Hierin belichten we onder andere best practices in de sector, laten we zien welke kosten een certificering met zich meebrengt en welke stappen u daarvoor moet doorlopen.

Download gratis whitepaper

Interesse in de gratis whitepaper? Download deze via deze link.