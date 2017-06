‘Duurzaamheid moet volwassen worden’

Auteur: Tim van Dorsten

Afgelopen november heeft het Cradle to Cradle Products Innovation Institute initiatief genomen om Built Positive op te richten. Deze beweging is opgezet als platform voor ketensamenwerking en moet ertoe leiden dat bedrijven van gezonde, circulaire materialen kwalitatief hoogwaardige gebouwen maken.

De gedachte achter deze beweging stond in 2010 al centraal toen Cradle to Cradle-oprichters William McDonough en Michael Braungart in IJsland het Cradle to Cradle Products Innovation Institute oprichtten. Hierbij was ook Coert Zachariasse van Delta Development betrokken. “Zij merkten destijds dat het commerciële aspect van Cradle to Cradle de groei in de weg zat. Als oplossing kwamen we met dit onafhankelijke instituut.” Hiervan is Zachariasse bestuurslid.

In stappen naar circulaire gebouwen

In zijn ogen geldt de beweging Built Positive als nieuwe stap. “Waar duurzaamheid in het verleden energiebesparing de voornaamste trend was, geldt dit nu voor gezondheid en circulariteit. Het doel met Built Positive is om met projecten te tonen hoe Cradle to Cradle waarde kan creëren.” Dit moet wel in behapbare stappen gebeuren. “Het doel is om zo snel mogelijk het eerste volledig circulaire gebouw neer te zetten. Gezonde materialen die oneindig kunnen worden hergebruikt, spelen een fundamentele rol binnen de waardepropositie van zo’n ontwikkeling. In mijn ogen zitten we hier dichtbij, maar dan rijst ook direct de vraag: wat is circulair? Dat is ook een reden geweest om Built Positive op te richten: om gezamenlijk een antwoord hierop te formuleren.”

Goede, rendabele businesscases nodig

Een ander belangrijk doel van Built Positive is om te drempel van Cradle to Cradle te verlagen, vertelt Zachariasse. “De economische incentive voor bedrijven is nu nog laag. Het zijn voorlopig de true believers en early adaptors die kiezen voor Cradle to Cradle. Met Built Positive hebben we als doel dat de duurzaam gebouwde omgeving volwassen wordt.” Hierbij sluit directeur/architect Hans Goverde van Kraaijvanger Architecten zich aan. Als ontwerper van het Cradle to Cradle Stadskantoor Venlo geldt zijn bedrijf als partner van Built Positive. “Dan moet ook de financiële wereld een omslag maken”, geeft hij aan. “Dat beaamde Jeroen van Muiswinkel van Rabobank Real Estate Finance, die net als ik tijdens het Built Positive Event bij Builing Holland in een paneldiscussie zat. Volgens hem zijn goede, rendabele businesscases nodig om banken te overtuigen om te investeren in Cradle to Cradle-projecten. Het Stadskantoor Venlo (zie foto bovenaan, red) is hiervan een goed voorbeeld.”

Holistische benadering van gezondheid

Dit project gold als voornaamste reden dat Kraaijvanger Architecten als partner bij Built Positive is aangesloten. “Waar we ons de afgelopen jaren op energiebesparing hebben gericht, staat inmiddels gezondheid centraal. Dit zien we als totaalbenadering”, geeft hij aan. “Toen wij ons voorstel aan de gemeente Venlo presenteerden, lichtten we alleen onze visie op Cradle to Cradle toe. Dit heeft een holistische benadering met betrekking tot niet alleen de bouwsector, maar de volledige maatschappij.”

Handvatten voor Cradle to Cradle

Dit onderstreept Zachariasse. “Met Built Positive willen we andere bedrijven handvatten geven om met Cradle to Cradle aan de slag te gaan. Gezien onze ervaringen met ons Cradle to Cradle-bedrijventerrein Park20|20 nemen we hierin een leidende rol. In onze ogen is dit de juiste manier om het goede te doen, door gebouwen te creëren die zorgen voor toegevoegde waarde.” Ook Goverde is hiervan overtuigd. “Gezien de vele binnen- en buitenlandse bezoekers hebben we met Stadskantoor Venlo voor veel bekendheid gezorgd. Maar we hebben nog veel te winnen. Gezondheid en Cradle to Cradle zijn bij het grote publiek nog steeds niet geland. Zo staat op de woningmarktsite Funda nog niets aangegeven over de gezondheid van een woning. In mijn ogen staan we aan de vooravond van de omslag naar gezonde gebouwen. Er is geen weg meer terug.”