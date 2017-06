Nieuw R&D-gebouw voldoet aan principes circulaire economie

Met het Global Foods Innovation Centre heeft voedingsmiddelenconcern Unilever de ambitie om te voldoen aan een hoge BREEAM-norm en aan de principes van de circulaire economie. Dit nieuwe gebouw opent medio 2019 de deuren op de campus van de Universiteit van Wageningen.

Deze week onthulde Unilever het ontwerp van dit nieuwe pand van 18.000 m 2 . Het bestaat uit een Pilot Plant, een Food & Customer Experience en 2 verdiepingen met kantoren en laboratoria. In de Pilot Plant vindt de proefproductie van nieuwe producten in beperkte volumes plaats. Deze kleine fabriek is verbonden met de Food & Customer Experience, waar in diverse testkeukens dagelijks experimenten plaatsvinden met innovatieve ingrediënten en recepten voor de ontwikkeling van nieuwe producten.

Gebouw moet interactie bevorderen

De transparante vormgeving en strategische ligging van het gebouw op de campus moeten zorgen voor een optimale interactie tussen Unilever en de externe partijen binnen het Foods Ecosystem in Wageningen. Daarbij stimuleert de indeling beweging en ontmoeting, waarmee het Global Foods Innovations Centre bijdraagt aan de gezondheid en de welzijn van de gebruikers. In het totaal komt er ruimte voor zo’n 550 medewerkers. Dit gebouw vervangt Unilevers R&D-centra in Vlaardingen, het Duitse Heilbronn en het Poolse Poznan.

Voor de ontwikkeling en realisatie koos Unilever voor bouwconcern Dura Vermeer en Paul de Ruiter Architects. “Wij hebben voor hen gekozen, omdat ze verreweg het meest innovatieve ontwerp presenteerden”, geeft Vice-President R&D John Verbakel van Unilever aan. “In hun voorstel hebben ze 2 belangrijke aspecten verwerkt: de voor ons belangrijke duurzaamheidsaspecten van het gebouw en onze ambitie om onze medewerkers de meest innovatieve en inspirerende werkplaats te bieden.”

Volgens Dura Vermeer-directeur David Snelleman heeft zijn bedrijf direct ingezet op contact met de klant. “Door het project voor ons team net zo bijzonder te maken als voor de klant. Pas dan zet je al je bouwexpertise in en werk je integraal samen. Zo worden teams creatiever, oplossingen passender en goede plannen nog beter.”

Overleg over exacte duurzaamheidsambities

Advies- en ingenieursbureau Arcadis is gevraagd om het projectmanagement voor haar rekening te nemen. Adviesbureau DWA is verantwoordelijk voor het ontwerp van de technische installaties en de te behalen BREEAM-normering. “Wij kijken ernaar uit om samen met de andere bouwpartners een gebouw te realiseren, waarin de gebruikers graag verblijven en optimaal kunnen presteren”, geeft managing partner Arie Huisman van DWA aan. Over de exacte duurzaamheidsambities is DWA nog in conclaaf met Unilever.

Foto: artist impression van het nieuwe Global Foods Innovation Centre. Het pand van Unilever wordt links geflankeerd door FrieslandCampina en rechts door Plus Ultra. In werkelijkheid bestaat de boulevardachtige entree niet. Voor het gebouw loopt de busbaan.