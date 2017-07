250 circulaire en modulaire appartementen

Woningcorporatie Stadgenoot en circulair woningbouwer NEZZT realiseren 250 studios in de sociale sector. Het woongebouw komt te staan op het terrein van de Amsterdamse voetbalclub Zeeburgia.

Het woongebouw bestaat uit 4 lagen en is ontworpen in samenspraak met het Amsterdamse archtectenbureau Kok Harleman. Er zijn twee gezamenlijke woonkamers en een binnentuin. Toekomstige bewoners hebben direct toegang tot het openbaar vervoer (station Science Park), sport, recreatie en het innovatieve Science Park.

Het gebouw kan na de periode eenvoudig weer hergebruikt worden. De hoofddraagconstructie en enkele andere onderdelen van het gebouw hebben al een gebruiksperiode in Eindhoven achter de rug.

“Alles wat we bij NEZZT doen, staat in het teken van aanpasbaarheid en circulair bouwen”, laat directeur Bas de Haan van NEZZT weten. “Op deze manier kunnen we onze bijdrage leveren aan een duurzamere wereld en altijd betaalbare huisvesting bieden, precies daar waar het op dat moment nodig is.”

De verwachte oplevering is gepland in februari 2018. “Het is mooi om te zien dat de buurtbewoners en de voetbalclub erg enthousiast zijn over de komst van hun nieuwe buren. Zij nemen zelfs het initiatief om deze nieuwe Amsterdammers straks op weg te gaan helpen”, vertelt De Haan.