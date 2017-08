De circulaire bouweconomie staat in de steigers

Auteur: Hans Korbee

Over 33 jaar moet de hele Nederlandse economie circulair zijn. Ook de bouw. Voor deze mega-uitdaging stelt het Transitieteam Circulaire Bouweconomie de Agenda op voor de periode 2018-2023. De voorzitter van het Transitieteam, Elphi Nelissen, presenteerde op 29 juni de tussenresultaten aan de Bouwcoalitie: “100% circulair is een mega-uitdaging, vergis je niet”. Van het teamproces van het vijftienkoppig Transitieteam en de presentatie voor de Bouwcoalitie, de brede achterban van De Bouwagenda, zijn twee video verslagen beschikbaar.

De bouw neemt naar schatting 50% van het grondstoffenverbruik, 40% van het totale energieverbruik en 30% van het totale waterverbruik in Nederland voor zijn rekening. Bovendien heeft een groot deel van alle afval in Nederland betrekking op bouw- en sloopafval en is de sector verantwoordelijk voor circa 35% van de CO2-uitstoot. “Ik ben blij dat het transitieteam, dat ik mag voorzitten, sterk interdisciplinair is samengesteld. We hebben immers maar zes maanden om in samenspraak met marktpartijen een concreet en uitvoerbaar programma te ontwikkelen” aldus Elphi Nelissen. Als hoogleraar Building Sustainability aan de TU/e, decaan voor de Faculteit Bouwkunde van de TU/e, voorzitter van de Sociaal Economische Raad Brabant (SER-B) en als oprichter van een ingenieursbureau op het gebied van Bouwfysica, akoestiek en installatietechniek kent Nelissen de bouw in al zijn facetten.

Circulair krijgt een boost

Het gaat opeens hard met het onderwerp circulaire economie. Het besef dat de groei van materiaalconsumptie tegen grenzen aan gaat lopen, is 45 jaar na het rapport van de club van Rome opeens weer springlevend. In juni 2016 bracht de SER haar advies 'Werken aan een circulaire economie: geen tijd te verliezen', waarin de raad niet alleen de noodzaak en urgentie benadrukt, maar ook de economische effecten duidt. Deze effecten blijken vrijwel allen positief te zijn. Ietwat later, op 14 september 2016, verscheen vervolgens 'Nederland circulair in 2050'; het Rijksbrede programma dat uiteenzet hoe het kabinet de omslag naar een circulaire economie gestalte wil geven. De Bouw staat hierin als één van de vijf prioriteiten genoemd. Na het SER advies en dit Rijksbrede programma volgde in januari 2017 de ondertekening van het Grondstoffenakkoord door inmiddels ruim 325 partijen. Deze initiatieven leidden er toe dat de ontwikkeling van een circulaire economie een breed draagvlak heeft gekregen.



Krachten bundelen

Ook in de Bouwagenda, die voorzitter Bernard Wientjes op 28 maart 2017 heeft aangeboden aan de ministers van EZ, IenM en BZK, is de circulaire bouweconomie een prominent thema. Inmiddels is overeengekomen dat de Agenda van het Transitieteam in principe 1 op 1 wordt overgenomen in de Bouwagenda. Een sterk staaltje samenwerken dat nieuwsgiering maakt naar de uitwerking.