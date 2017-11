Help! Hoe kom ik tot een nieuw verdienmodel?

De bouwsector is een van de grootste gebruikers van grondstoffen en energie. Maar liefst 250 miljoen ton grondstoffen per jaar worden verbruikt, wat neerkomt op bijna de helft van het totaalverbruik van Nederland. De circulaire economie streeft naar het sluiten van kringlopen zodat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk waarde behouden.

Dit brengt voor de bouw- en vastgoedsector nieuwe ondernemingskansen zoals nieuwe vormen van samenwerking, nieuwe markten en de innovatie van producten en diensten. Circulair gaat natuurlijk verder meer dan recyclen. Bij recycling is het doel om afval opnieuw in te zetten, terwijl bij circulair ondernemen het doel is om afval te minimaliseren. Om dat laatste te kunnen versnellen moet er in de hele keten verandering plaatsvinden.

De circulaire economie vraagt om nieuwe generatie businessmodellen en daarmee ook nieuwe verdienmodellen. Een product verkopen is iets wat al generaties lang gebeurt. Als we willen dat de transitie naar een circulaire economie daadwerkelijk plaatsvindt, dan lijkt simpelweg verkopen geen optie meer voor de producent. Grondstoffen worden immers schaarser en duurder. Maar welke verdienmodellen zijn dan wel geschikt en ook toepasbaar in een starre sector als de bouw?

Nieuwe verdienmodellen in de bouwsector

Als afstudeerder bij Alba Concepts doe ik onderzoek naar potentiele verdienmodellen in de bouwsector. Daarnaast onderzoek ik voor welke type producten deze modellen geschikt kunnen zijn. Om mijn onderzoeksfase af te ronden ben ik op zoek naar zoveel mogelijk informatie vanuit de markt. Wat zijn trends en ontwikkelingen binnen de circulaire economie en wat zijn de ervaringen met alternatieve verdienmodellen? Om deze informatie op te halen heb ik een enquête uitgezet waarbij je input zeer op prijs wordt gesteld! Deelnemen aan dit onderzoek kan door deze pagina te volgen: http://vragen9.ddss.nl/q/Verdienmodellen.

Auteur: Elaine Kieboom, Graduate Intern bij Alba Concepts