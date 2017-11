Schiphols nieuwe mortuarium energieneutraal en cradle-to-cradle

Het energieneutrale, cradle-to-cradle mortuarium op Schiphol is afgelopen week geopend. Dit nieuwe gebouw voldoet aan de BREEAM-NL Outstanding-criteria.

Dit nieuwe mortuarium is een ontwerp van Moen en Van Oosten Architecten en is het eerste gebouw op en van Schiphol dat volledig cradle-to-cradle is. Alle materialen zijn na de levenscyclus van dit pand eenvoudig opnieuw te gebruiken in een ander object.

Circulaire, isolerende en energie-opwekkende toepassingen

Daarnaast beschikt dit nieuw gebouw over isolerende en energie-opwekkende toepassingen. Zo voert het circulair klimaatbestendige watersysteem het water trager af en filtert dit om het geschikt te maken als drinkwater. De elektriciteit komt van zonnepanelen en het licht van ledverlichting. De luchtzuiveringssystemen functioneren op basis van de nanotechnologie ENS, waarmee ze energiezuinig fijnstof opvangen en zorgen op die manier voor een gezondere (werk) omgeving.

Haalbaarheidsstudie naar toepassing duurzame energie

Het ingenieursbureau Techniplan Adviseurs ontfermde zich niet alleen over het installatieontwerp, maar fungeerde ook als BREEAM-expert voor opdrachtgever Schiphol Real Estate. Zo voerde het een levenscyclusanalyse en een haalbaarheidsstudie uit naar de diverse toepassingen van duurzame energie.

“Het meest uitdagend aan dit project was misschien wel de korte doorlooptijd van 5 maanden van het project in combinatie met de zeer hoge duurzaamheidsambitie”, liet Techniplan Adviseurs-directeur Dick van der Kooij. “Daarbij hebben we veel aandacht besteed aan een gezond binnenklimaat van het mortuarium.”

Naast de toepassing van allerlei cradle to cradle materialen, is het pand voorzien van hypermoderne luchtzuiveringsfilters die fijnstof eruit filteren. Deze systemen die op basis van nanotechnologie functioneren (ENS technologie) zijn energiezuinig, onderhoudsvriendelijk en zijn daarmee gunstig voor de gezondheid.

Ook voor de verwarming, koeling en watervoorziening van het mortuarium maakte Techniplan Adviseurs gebruik van slimme technieken. Daardoor heeft het gebouw een energieprestatiecoëfficiënt van 0. Het zogeheten ‘sedumdak’ van mos is zowel isolerend als geluiddempend en zorgt voor minder belasting van het riool.

Mortuarium en uitvaartcentrum

De bouw van dit mortuarium draagt bij aan Schiphols ambitie om in 2030 zero-waste te zijn. Dit nieuwe gebouw aan de Jan Plezierweg vervangt het voormalige mortuarium, dat plaats moest maken voor de nieuwe pier van Schiphol.

In dit nieuwe mortuarium faciliteert Zorg Diensten Groep overledenen en nabestaanden, die via luchthaven Schiphol binnenkomen of verlaten. Het uitvaartcentrum bevindt zich op de grens van airside en landside, waardoor overledenen direct van en naar het vliegtuig kunnen worden gebracht. Het gebouw heeft een totaal oppervlak van zo’n 545 m2 en huisvest onder meer ruimtes voor rituele bewassing, een opbaarruimte, een verzorgingshuis en een ruimte waar de politie lijkschouwing kan uitvoeren.

Bron foto: architect Henk Moen