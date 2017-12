Rondetafel: 'Products as a service'

Met het tekenen van de overeenkomst met Madaster maakte Mitsubishi Elevator Europe B.V. als eerste leverancier de stap om ‘Kennedy’ te worden. Het moment was een goede aanleiding om een rondetafel te houden met andere Kennedy’s en de inspirator.

Aan de hand van een aantal stellingen gingen Petran Van Heel, (ABN Amro), Jelle Otten (AKD), Peter Borkens (World of Walas), Evert Visser (Mitsubishi) en Thomas Rau (Madaster) onder leiding van Bram van der Sanden (Mitsubishi) met elkaar in gesprek in de Circl in Amsterdam.

Integraal denken

Thomas Rau onderschreef het belang van Madaster: “De voor Mitsubishi Elevator Europe opgenomen data kan de propositie naar de markt versterken. Neem een verzekeringsmaatschappij. Als die exact weet wat in een gebouw aan materialen zit, kan dat een gunstig effect hebben op de verzekeringspremie.” Van Heel: “Leveranciers zijn op nog meer plekken dan gebouweigenaren, dus dit kan een versnelling van het aantal gebouwen in Madaster geven.” Visser: “Dat is de grote uitdaging waar we voor staan. In die gedachte vind ik het jammer dat nu nog maar één producent bij Madaster is aangesloten.” Rau weet waarom: “De lift is het witgoed van de utiliteit.” Daarop haakte Otten in: “We komen uit een gefragmenteerde context, maar we bewegen naar een integraliteit. Het gaat om het vermogen tot samenwerken. Is dat niet juist wat je met Madaster demonstreert, het vermogen om dingen bij elkaar te brengen en de ultieme dienstverlener zijn. Heb je dat niet in je genen, dan blijf je de leverancier. “Visser: “Dat is de reden waarom wij met Madaster zijn gaan samenwerken. Niemand wordt ‘blij’ van een lift op zich. We moeten dan ook geen liften leveren, maar verticale mobiliteit.”

De circulaire economie

Van der Sanden legde de vraag voor in hoeverre een gesloten circulaire keten realistisch is in een economie die op groei en consumptie is gericht. Rau: “Circulariteit heeft niks met een gesloten keten te maken, het is een culturele beweging om een andere verhouding tussen mensen en de aarde te faciliteren.” Men komt op de verschillen tussen Nederland en Duitsland als het gaat om ondernemen en cultuur. Visser: “In Duitsland is denken vanuit een servicegedachte in plaats vanuit een productgedachte echt een punt. Het is heel lastig om daarover gesprekken te voeren met afnemers.” Otten: “Dat veranderen vraagt veel zendingswerk, maar dat biedt ook kansen voor export.” Visser: “Dan komt het juridische aspect om de hoek. De wetgeving is Duitsland is anders, hoe gaan we dat dan doen?” Borkens: “Wij zijn een van de afnemers van de Mitsubishi-liften. Mijn ervaring is dat men Duitsland zeer geïnteresseerd in de Nederlandse creatieve en inspirerende manier van denken.” Rau ziet echter wel een typisch Nederlands probleem: “Je moet ook doorpakken en dat is hier altijd het grote gevaar.”

De stad van de toekomst?

Als het om de gebouwde omgeving gaat, was Rau heel stellig: “Ik denk dat het model ‘stad’ totaal achterhaald is. Net zoals ik denk dat geld ook achterhaald is. We zijn terecht gekomen in een ‘inzichtenmaatschappij’. Die inzichten lopen achter de mogelijkheden aan, dat was vroeger andersom. Alles staat ter discussie en daarom is het een superspannende tijd!” Otten vulde aan. “In 2020 is zo’n 40% van de huidige banen verdwenen. Daarvoor komen andere beroepen in de plaats, ook in mijn metier.” Van Heel: ‘Loop je een stationsupermarkt binnen, dan staan er 2 kassières en 6 kassièreloze kassa’s. Dat is de concurrentie voor arbeid.” Rau was het hiermee niet eens: “Ik vind het fantastisch dat een machine of robot iets beter kan doen. We krijgen zo een ongelofelijke vrijheid als mens. De vraag is wel waarvoor we krijgen. ik denk dat er een soort basisinkomen moet komen voor iedereen in de samenleving, gefinancierd uit de btw.”

Blockchain

Van der Sanden vroeg naar de rol van banken in de toekomst. Van Heel: “Als blockchain helemaal doorzet, dan moet je je als bank de serieuze vraag stellen wat je raison d’être dan nog is. Toch experimenteren wij als bank volop met blockchain om te zien wat het kan betekenen wat eventueel onze rol zou kunnen zijn. We zijn er nog lang niet uit en er komen nog meerdere tussenstappen. Misschien krijgen we eerste een hybride fase met blockchain zonder bitcoins, maar met euro’s. Dus van een semigereguleerde fase naar een volledig vrij systeem in een blockchain. Alles en iedereen durven los te laten.”

Meer leveranciers welkom in Madaster

Evert Visser van Mitsubishi Elevator Europe B.V. riep partners van Duurzaam Gebouwd op om ook aan te sluiten bij Madaster.

