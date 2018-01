Smartphones recyclen levert Circular Award 2018 op 

De Circular Award 2018 is in de wacht gesleept door Closing the Loop, dat zich specialiseert in het recyclen van telefoons die aan het einde van de levensduur zijn in ontwikkelingslanden.

Inmiddels redde het bedrijf al 2 miljoen telefoons van de stortplaats, waardoor de CO 2 -uitstoot wordt verlaagd. “De enorme impact die Closing the Loop maakt met hun sluitende businesscase is bewonderenswaardig”, vertelt juryvoorzitter Louise Vet. De jury roemde vooral het materiaalneutrale concept, dat bedrijven in staat stelt het gebruik van materialen in nieuwe telefoons te compenseren door evenveel gebruikte materialen te hergebruiken.

De vakjury selecteerde uit 140 inzendingen de meest iconische circulaire projecten in de categorieën Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie.