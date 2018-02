Modelwoning Circulaire Economie staat in Nijmegen

De eerste circulair ingerichte sociale-huurwoning van Nederland is eind januari geopend. Deze Modelwoning Circulaire Economie is bedoeld om te inspireren en te informeren op het gebied van duurzaamheid.

Deze woning is ingericht met diverse circulaire producten en diensten. Zo heeft Interface tapijttegels laten leggen, die zijn gemaakt van afgedankte visnetten. Daarnaast stelde Ikea een bank beschikbaar, die is samengesteld uit petflessen. Verder bestaan de kasten uit spaanplaat, die 92% van gerecycled hout zijn.

Circulair ingerichte woning staat model

Deze woning staat in Nijmegen-Oost en is op aanvraag te bezoeken. In deze wijk worden 500 woningen gerenoveerd en van energielabel G naar B gebracht. Woningcorporatie De Gemeenschap gebruikt dit huis als modelwoning bij de renovatie van de overige woningen. Daarnaast geldt deze woning als evenementenlocatie en ontmoetingsplek voor bewoners uit de buurt. Na een jaar is het huis beschikbaar als sociale-huurwoning.

Duurzaamheid over voetlicht brengen

Deze woning is onderdeel van de Green Capital Challenge Circulaire Economie. Nijmegen is uitgeroepen tot de duurzame hoofdstad van Europa in 2018. In dit kader heeft een groep inwoners zich verzameld in de Stichting Green Capital Challenges om duurzaamheid over het voetlicht te brengen bij de Nijmegenaren.

Samen met de woningcorporatie en 20 deelnemende leveranciers wil deze stichting aantonen hoe het hergebruiken van grondstoffen en producten tot een mooie en verrassende inrichting kan leiden. Zo wil ze bezoekers duidelijk maken dat circulaire ontwerpen leuk en betaalbaar zijn, ook voor mensen met een kleine portemonnee.