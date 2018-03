Circulair ontwerpen voor de toekomst

De bouw- en vastgoedsector heeft meer en meer oog voor circulaire realisaties: het donorskelet, grondstoffenpaspoorten, product as a service en circulair inkopen doordringen eindelijk de markt. Met het thema Circulair Bouwen gaat Building Holland van 17 tot en met 19 april in RAI Amsterdam verder in op deze actuele onderwerpen die de sector veranderen.

Partners Cirkelstad en BNA stelden een inhoudelijk programma op met sprekers die het heden en de toekomst schetsen. “Iedere dag zetten we toonaangevende opdrachtgevers op het podium. Daarbij laten we zien dat het mogelijk is om circulair bouwen te laten opschalen. Om een grote schaalgrootte te bereiken, laten we de goede voorbeelden zien.” Vooral grote projecten voeren de boventoon. “We laten zien dat grote partijen als de G4 (de 4 grote steden van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, red.), Rijkswaterstaat en andere organisaties van deze omvang invulling geven aan circulaire realisaties.”

Hierbij zorgt Cirkelstad voor een specifiek thema per dag. “Op de 17de staat Infra en Buitenruimte centraal. De 18de belichten we Vastgoed en op de 19de sluiten we af met Interieur en Facility Management.” De presentaties belichten onder andere de investeringen van provincie Zuid-Holland in circulair en biobased bouwen en hoe Amersfoort en Utrecht stappen zetten met de regio. “Daarnaast krijgen deelnemers alles te horen over de realisatie van een circulaire woonwijk. Ook gaat BAM het Bajeskwartier presenteren, waar ook het nodige op het gebied van circulariteit te melden is,” aldus Buch.

Antwoorden op grondstoffenproblematiek

Ook de BNA, de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus, zet tijdens Building Holland in op circulariteit. De vereniging is verbonden met 1200 bureaus, die de nodige ondersteuning krijgen via diensten als de BNA Academie, BNA Onderzoek en BNA International

Om het circulaire gedachtegoed verder uit te dragen startte BNA de campagne ‘Wij gaan circulair’. “Samen met leden stelden we het Manifest Circulaire Architectuur op. Dit beschrijft vijf ontwerpprincipes die bijdragen aan een circulaire architectuur.” De volgende stappen in het uitdragen van de boodschap in de campagne worden gezet tijdens Building Holland 2018. “Gedurende de eerste dag zetten we technologische impact op het gebied van circulariteit centraal: architect Wessel van Beerendonk gaat in op parametrisch design.” Circulariteit en duurzame ontwikkeling vormt het thema van de tweede dag. “Dan vertelt Hans Goverde over de circulaire realisatie van Stadskantoor Venlo. Een bijna circulair gebouw met een kraakheldere businesscase.” BNA sluit op de derde dag af met het belichten van de menselijke aspecten. “Architect Tako Postma gaat in op social impact, de rol van de gebruiker en het bouwen aan een community.”

Gedurende de bijdrages van zowel Cirkelstad als BNA moeten ketenpartners met elkaar in contact komen. “We constateren dat samenwerking binnen de keten nog hapert”, aldus Schoorl. “Daaraan willen we op deze manier een bijdrage leveren. We willen vooruitstrevende architecten in contact brengen met ambitieuze opdrachtgevers en vice versa.”