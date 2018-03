Circulaire economie en implementatie

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen biedt twee cursussen gerelateerd aan duurzaam bouwen: de Crash Course Circulair Bouwen en de Implementation Course Circulair Bouwen.

De eerste cursus die de onderwijsinstelling aanbiedt is de Crash Course Circulair Bouwen, een korte cursus bestemd voor onder andere adviseurs. Het programma is gericht op informatie omtrent een circulaire economie en hoe zich dat vertaalt naar een bouwproces. De datum waarop de cursus plaatsvindt is 13 september 2018.

Daarnaast is er een Implementation Course Circulair Bouwen, een vierdaagse cursus voor onder andere projectleiders en adviseurs. Hierbij gaat het specifiek om het implementeren van de circulaire economie in hun projecten. Het zwaartepunt van de cursus ligt op het implementeren van circulair bouwen in de eigen werkomgeving. De cursus vindt plaats op 17 mei 2018.