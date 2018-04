Gelegenheidssamenwerking overheden versnelt circulaire transitie

De vraag ‘Hoe gaan we de transitie naar een circulaire inrichting versnellen?’ staat centraal tijdens een marktontmoeting Circulair Inkopen van Inrichting. De organisatie van de marktontmoeting is in handen van Rendemint, ingehuurd door onder andere Nationale Politie en diverse gemeenten waaronder Bronckhorst en Winterswijk.

Belangrijk aandachtspunt tijdens de meeting is het belichten van stappen om de gehele keten circulair te maken. Daarbij wordt gekeken naar producten, materialen en grondstoffen die je niet kunt zien in het product, maar die wel nodig zijn om het product te maken. Ook de menselijke factor krijgt de nodige focus: wat zijn de werkomstandigheden en hoe wordt een gebied achtergelaten na het winnen van grondstoffen?

De ontmoeting staat naast kennisdeling over deze onderwerpen in het teken van actie. Tijdens workshops is er voldoende ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over de materie, tot nieuwe inzichten te komen en tot nieuwe samenwerkingen te komen.

