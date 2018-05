Gemeenten: start met circulair inkopen!

In deze kabinetsperiode kunnen overheden samen 1Mton aan CO2 besparen, als ze maximaal inzetten op circulair inkopen. Deze informatie blijkt uit berekeningen van TNO.

Het regeerakkoord stelt € 5 miljoen beschikbaar voor klimaatneutraal en circulair inkopen. In 2018 krijgen ongeveer 100 inkoopprojecten van gemeenten, waterschappen, provincies, Rijksoverheid en andere publiekrechtelijke organisaties expertondersteuning.

Project indienen

Gemeenten, overheden en publieksrechtelijke organisaties kunnen een project indienen. Hierbij is het mogelijk om ‘on the job’ ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld door duurzaamheidskennis in te brengen of door begeleiding van marktconsultaties en verkenningen.

Meer informatie en deelnemen

Maakt u onderdeel uit van een gemeente, overheid of publieksrechtelijke organisatie? Dan kunt u via Pianoo Klimaatenveloppe meer informatie vinden en de voorwaarden bekijken voor deelname.